30 let, odkar so ustanovili Tehnološki park Ljubljana

Ali v Sloveniji lahko še nastanejo podjetja, ki bodo krojila sam svetovni vrh? Gotovo, pravijo strokovnjaki, če se naslonimo na sodobno tehnologijo. In ta praznuje. 30 let je, odkar so ustanovili Tehnološki park Ljubljana, na praznovanje pa so povabili učence in dijake iz vse Slovenije. Kajti to je generacija, ki bo živela v svetu, ki bo precej drugačen od tistega, ki ga poznamo mi. Vladale mu bodo namreč nove tehnologije.