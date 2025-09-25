Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija

30 let, odkar so ustanovili Tehnološki park Ljubljana

Ljubljana, 25. 09. 2025 19.58 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Janez Usenik
Komentarji
2

Ali v Sloveniji lahko še nastanejo podjetja, ki bodo krojila sam svetovni vrh? Gotovo, pravijo strokovnjaki, če se naslonimo na sodobno tehnologijo. In ta praznuje. 30 let je, odkar so ustanovili Tehnološki park Ljubljana, na praznovanje pa so povabili učence in dijake iz vse Slovenije. Kajti to je generacija, ki bo živela v svetu, ki bo precej drugačen od tistega, ki ga poznamo mi. Vladale mu bodo namreč nove tehnologije.

tehnološki park ljubljana obletnica tehnologija
Naslednji članek

Bakterije, ki lahko odpadno plastiko spreminjajo v protibolečinska zdravila

Naslednji članek

Pomemben preboj v zdravljenju neozdravljive bolezni: upočasnili potek

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ki zombi
28. 09. 2025 18.49
Bi si predstavljal, da bi bila predstavitev tehnološkega parka tam kjer je. Tu vidimo Križanke. Ali so v tehnološkem parku morda zgolj pisarne? 😎
ODGOVORI
0 0
Nightingale
25. 09. 2025 20.31
Medicinske storitve iz TP počasi vendar vztrajno izrivajo tehnološka podjetja...
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286