30 let samostojnosti: državna in alternativna proslava

Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, obeležujemo dogodke pred 30 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 sprejela ključne dokumente za osamosvojitev Slovenije. Samostojnost in neodvisnost je slovesno razglasila dan pozneje na Trgu republike, ko je med drugim na drogu pred DZ zaplapolala zastava novonastale države. Veselje sicer ni trajalo dolgo, saj je že naslednji dan sledila 10-dnevna osamosvojitvena vojna.

Kljub jubileju pa tudi tokrat ne bo enotne udeležbe na proslavi, ne iz vrst politike ne družbe. Ob 19. uri bo namreč na Prešernovem trgu potekala alternativna proslava, ki jo napovedujejo petkovi protestniki. Udeležence bodo nagovorili predstavniki akademske sfere, sindikatov, veteranov vojne za Slovenijo, študentov, medijev, okoljevarstvenih organizacij, ženskih kolektivov, kulturnikov, izbrisanih in drugih.

Na prelomne dogodke se bodo spomnili na današnjih prireditvah, tudi v okviru osrednje državne proslave, ki bo ob 21. uri na Trgu republike. V prvem delu bo slavnostni govornik predsednik republike Borut Pahor , pozdravne nagovore bodo imeli tudi predsedniki vlad sosednjih držav. V drugem delu bosta zbrane v pozdrav slovenskemu prevzemu predsedovanja EU nagovorila predsednik vlade Janez Janša in predsednik Evropskega sveta Charles Michel .

Na državni proslavi prav tako ne bo prvakov LMŠ in Levice Marjana Šarca in Luke Mesca. Na proslavi ne bo niti predsednika SNS Zmaga Jelinčiča, ki bo govorec na proslavi v Radencih, novi predsednik DeSUS Ljubo Jasnič pa do srede vabila še ni prejel.

Udeležbo je odpovedal tudi nekdanji predsednik republike Danilo Türk, ker, kot je povedal za medije, oblast, ki proslavo organizira, izgublja legitimnost. Prvi predsednik Milan Kučan se o udeležbi še ni izjasnil.