30 let varuha človekovih pravic: obravnavali 88.000 primerov

Slovenija te dni obeležuje 30. obletnico delovanja varuha človekovih pravic, institucije, ki je zelo pomembna za to, kako dobro ljudje živijo v neki državi. Varuh je nekakšen posrednik med državo in državljani, ko gre kaj narobe, ko državne institucije ljudem kršijo pravice, ki bi jih morale po ustavi in zakonih zagotavljati. V 30 letih so tako varuhi človekovih pravic obravnavali skoraj 88.000 primerov ljudi, odgovorili na še enkrat toliko telefonskih klicev in pisem, opravili nešteto osebnih pogovorov. Državnim organom so dali več tisoč priporočil, kako kršitve odpraviti. Tu seveda ne gre za teoretične debate. Za temi podatki so resnične zgodbe resničnih ljudi, ki so se znašli v stiski, ko so se vrata nekje zaprla in je postal Varuh zadnja točka upanja za pomoč in nasvet.