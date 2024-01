'30-letna hramba osebnih podatkov v policijskih zbirkah je nedopustna'

Zahtevo je Informacijski pooblaščenec vložil v zvezi s pritožbenim postopkom zaradi pravice do izbrisa, saj se v policijski evidenci 30 let hrani obsežen nabor podatkov posameznikov, vključno tistih, ki so bili storitve kaznivega dejanja zgolj osumljeni, ne pa tudi pravnomočno obsojeni. Prav tako so v tej evidenci zajeti podatki drugih oseb, ki so zgolj povezane s kaznivim dejanjem, kot so prijavitelji, oškodovanci in prejemniki premoženjskih koristi, so pri Informacijskem pooblaščencu zapisali v sporočilu za javnost.

Podatki v evidenci kaznivih dejanj se sicer hranijo na podlagi 128. člena Zakona o nalogah in pooblastilih Policije do ustavitve policijske preiskave ali izdaje sklepa o zavrženju kazenske ovadbe ali do pravnomočne zavrnilne ali oprostilne sodbe, če teh ni, pa do zastaranja kazenskega pregona. Po preteku teh rokov se skladno s 129. členom zakona podatki iz te evidence blokirajo in hranijo še 30 let, po tem pa se anonimizirajo. V času, ko so podatki hranjeni v blokirani obliki, Policija do podatkov še vedno lahko dostopa.