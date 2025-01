30-letnico genocida v Srebrenici bo obeležil sklop spominskih dogodkov

Letos mineva 30 let od genocida v Srebrenici, zato so v Muslimanskem kulturnem centru v Ljubljani pripravili sklop spominskih dogodkov. Program, ki obsega razstave, pogovore in zaključno spominsko slovesnost 9. julija, so pripravili v želji, da bi podučili zlasti mlade generacije o krhkosti bivanja in o tem, kako tanke so meje med sobivanjem in katastrofo.

OGLAS

Da so ciljna skupina zlasti mladi, je na današnji novinarski konferenci izpostavila vodja spominskega programa Ela Porić. Temeljna vodila prireditev, ki se bodo vrstile v naslednjih nekaj mesecih, so po njenih besedah spomin, osveščanje in izobraževanje o tem dogodku, ki je terjal smrti več kot 8000 posameznikov v Bosni in Hercegovini. Predsedniku mešihata in muftiju Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzetu Poriću se zdi pomembno govoriti o tem, da je življenje nekaj, kar je vsakemu posamezniku darovano, in bi se do tega darila morali tudi tako obnašati. V času, ko poteka vojna tudi v Evropi, pa mir po njegovih besedah ni nekaj samoumevnega, temveč je zanj treba narediti veliko več, enako tudi za sožitje med narodi.

Predstavitev spominskega programa ob 30-letnici genocida v Srebrenici FOTO: Bobo icon-expand

Kot je med drugim še izpostavil, v Sloveniji ni bilo dileme o tem, kaj se je dogajalo v Srebrenici, bila je na prijateljski strani, zato čutijo določeno odgovornost, da s programom opozorijo na takratno dogajanje in tudi na bolečine, ki so še vedno prisotne. Spomniti pa želijo tudi na genezo dogodkov z začetkom v Prijedoru. K programu je pristopil Cankarjev dom, kjer po besedah generalnega direktorja Jureta Novaka verjamejo, da lahko tudi kultura in umetnost prek svojih dogodkov spominjata na preteklost in opominjata za prihodnost. Tam bodo v sredo odprli razstavo Vesti, ki niso zbudile vesti. Kot je povedal kustos, novinar in urednik Ali Žerdin, je bila Slovenija z dogajanjem v vojni v BiH seznanjena po zaslugi novinarjev-reporterjev, pri tem sta bila dva ubita in en ranjen.

V okviru programa bo na ogled razstava Vesti, ki niso zbudile vesti, katere kustos je novinar in urednik Ali Žerdin. FOTO: Bobo icon-expand