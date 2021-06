30-letnico praznovala tudi garda Slovenske vojske

V soboto je ob 30-letnici samostojne države 30 let praznovala tudi garda Slovenske vojske, ki se je leta 1991 rodila skupaj z državo. Vedno osredotočeni in natančni gardisti so prisotni ob najvišjih državniških obiskih, ob praznikih pa v Predsedniško palačo pospremijo tudi povsem običajne državljane. Njihovo delo je pohvalil tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil in predsednik države Borut Pahor, saj da se v njihovih rokah vedno počuti varnega.

