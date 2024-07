30 % popusta za Mediteran v septembru in oktobru

Podaljšajte počitniško vzdušje v jesen: rezervirajte oddih na Mediteranu za september in oktober ZDAJ in si zagotovite kar 30 % popusta na zgodnje prijave!

Sezona počitnic se bliža vrhuncu in številni uživate na več kot zasluženem dopustu. A zakaj bi ostali le pri enem? Tako telo kot um potrebujeta kakovosten počitek, da bosta zares pripravljena na nove izzive, zato bosta zagotovo izjemno hvaležna za še kakšen teden ali dva oddiha na morju. Enako velja tudi za tiste, ki se iz takšnih ali drugačnih razlogov letos niste odpravili na morje. Naj si bodo previsoke cene, gneča ali prepričanje, da je doma najlepše: morje ima prav poseben čar in mnogi strokovnjaki so si enotni, da pozitivno vpliva na splošno počutje, kar velja izkoristiti. Brez skrbi, na voljo imate še celo jesen, ki bi glede na izkušnje preteklih let lepa, sončna in topla - pa še poceni!

Zakaj? Ker trg deluje po principu povpraševanje-ponudba in ker si mnogi lahko dopust privoščijo le v juliju in avgustu, so takrat logično cene najvišje. S septembrom, ko se otroci vračajo v šolske klopi in starši na delo, je gneča manjša, posledično pa se znižajo tudi cene turistične ponudbe, zato je to popolna priložnost za poceni luskuzen dopust! Toda ... Da se bo ta dopust resnično splačal, velja izkoristiti popuste na zgodnje prijave, še posebej, če se odločite za počitnice z letalom! Cene letalskih vozovnic se namreč višajo sorazmerno s številom prodanih sedežev, zato so na Počitnice.si pripravili posebno akcijsko ponudbo za jesenske počitnice na Mediteranu, ki si jih v tej ekskluzivni ponudbi lahko zagotovite tudi do 30 % ugodneje ! Pokličite 01/280 30 00 ali pošljite povrpaševanje na info@pocitnice.si in že v nekaj urah vam bodo izkušeni svetovalci pri Počitnice.si pripravili nabor TOP ponudb za jesenske počitnice ter vam ga poslali na vaš elektronski naslov. Prav tako se o izjemni 'first-minute' jesenski ponudbi lahko pozanimate tudi v fizičnih poslovalnicah turistične agencije Počitnice.si , v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

Katere destinacije so TOP izbira te jeseni? Turčija - edinstveno all inclusive doživetje Letovišča turške riviere so v zadnjih letih postala izjemno priljubljena počitniška točka Evrope. To gre po eni strani pripisati izjemno ugodnim ponudbam počitniških paketov, še bolj pa edinstveni all inclusive ponudbi, ki res vključuje vse: od namestitve v modernih hotelskih sobah, hrane in pijače skozi ves dan, kot tudi zabavnih animacijskih programov za vse generacije, vodnih in zabaviščnih parkov ter bogatega nabora spa storitev. Piko na i predstavlja še kristalno čisto morje, ki je zaradi mediteranskega podnebja in izrazitih vplivov iz sosednje Afrike, prijetno toplo še dolgo v jesen. S Počitnice.si lahko proti Turčiji poletite iz Ljubljane , Graza ali Dunaja in si privoščite nepozaben jesenski all inclusive oddih v letoviščih Alanya, Side, Belek ali Antalya po izjemni ceni! Preverite ponudbo TUKAJ in izkoristite 30% popust na zgodnje prijave že danes!

Egipt - Hurgado: raziskovanje pisanega podvodnega sveta in bogate zgodovine Obala Rdečega morja je med slovenskimi popotniki in počitnikarji priljubljena že desetletja in veliko je takih, ki se v Hurgado vračajo skorajda vsako leto. Razlogov za to je več: izjemna all inclusive ponudba, gostoljubni domačini, dih jemajoč pisan podvodni svet, ki ga lahko marsikje občudujete že s hotelske obale ter bogat nabor zgodovinskih znamenitosti, izvor katerih je še danes zavit v tančico skrivnosti. Naj si bo kristalno čisto sinje modro morje, njegove pisane globine, piramide v Kairu, sloviti templji v Luxorju ali nepozabna safari tura do beduinske vasice - Hurgada je popolna destinacija za počitnice za vse generacije, ob vsakem času! Jesen je popoln letni čas za obisk Egipta - morje je prijetno toplo, huda vročina pa postane znosna! Zato ne odlašajte, izkoristite neverjetni 30% popust na zgodnje prijave za jesenske počitniške pakete na Počitnice.si s poleti iz Ljubljane in Graza , ter spišite svoje poglavje čisto prave arabske pravljice!

Lanzarote - popolna kombinacija uživanja na plaži in raziskovanja Lanzarote je manj turistično oblegan kot ostali Kanarski otoki in je zato uspel ohraniti svojo avtentičnost. Pohvali se lahko s skoraj 100 kilometrov dolgo obalo in številnimi plažami, od katerih tretjino pokriva nežen saharski pesek, tretjina je črnih vulkanski plaž in tretjina kamnitih. Severni del otoka je bolj vetroven in zato pravi raj za ljubitelje surfanja in kajtanja, južna in vzhodna obala pa sta večinoma peščeni in zato popolni za kopanje. Morske radosti lahko na otoku Lanzarote dopolnite z raziskovanjem pokrajine s 100 vulkanskimi vrhovi in uživate v edinstvenih stvaritvah narave. Iščete edinstven jesenski oddih, ki združuje uživanje na prečudovitih plažah, arhitekturne lepote in slikovito naravo? Potem je Lanzarote pravi kraj za vaš oddih. Preverite ponudbo počitnic na otoku Lanzarote z letalskim prevozom iz Zagreba TUKAJ in si zagotovite 30 % popust na zgodnje prijave!

Tenerife - jesenski odmerek večne pomladi Največji in najbolj poseljen Kanarski otok Tenerife je priljubljeno počitniško letovišče gostov iz vse Evrope. Nič čudnega, saj lahko zaradi svoje geografske lege zadosti željam vseh vrst počitnikarjev. Tenerife je zaradi izrazite gorske pregrade, podnebno in rastlinsko namreč razdeljen na vlažnejši in zato mnogo bolj zelen sever ter sončen in suh jug s slikovitimi peščenimi plažami. Obiskati in raziskati se vsekakor splača oba, zasidrati pa se je najbolje v katerem od letovišč vzdolž južne obale otoka, ki je posuta s priljubljenimi plažami. Te so kot nalašč tako za morske užitke kot tudi vodne športe, še posebej surfanje. Preživite jesensko dopoldne v objemu zelenja in gora, sončni zahod pa pričakate na prelepi peščeni plaži - na otoku Tenerife, kamor lahko s Počitnice.si ugodno poletite iz Trevisa pri Benetkah! Že danes rezervirajte jesenski oddih na tem čudovitem Kanarskem otoku in prihranite do 30 %!

Južni Ciper - s plavanjem okrog Afroditine skale do večne mladosti Južni Ciper se lahko pohvali s tipičnim sredozemskim podnebjem, zato kopalna sezona običajno traja vse do konca novembra. Otok Ciper je sicer upravno razdeljen na turški sever in grški jug, kar pomeni, da je v južni del mogoče potovati že samo z osebnim dokumentom. Južna obala je večinoma peščena, obrobljajo jo dolge sprehajalne poti in številni moderni hotelski kompleksi. Južni Ciper lahko poleg morskih užitkov postreže tudi z zanimivim vpogledom v zgodovino, s plavanjem okrog znamenite Afroditine skale pa si bojda lahko zagotovite večno lepoto. Več kot dovolj razlogov torej, da letošnje jesenske počitnice preživite na Južnem Cipru in se naužijete sonca, morja ter kulinaričnih dobrot. S Počitnice.si lahko proti Južnemu Cipru poletite večkrat na teden iz Zagreba ali Trevisa pri Benetkah, vsekakor pa se splača izkoristiti popust na zgodnje prijave, ki ga najdete TUKAJ!

Mallorca - več kot 300 dni sonca na leto, čudovite peščene plaže in kristalno čisto morje Največji otok španskih Balearov Mallorca je popolna izbira tako za družinski oddih, romantičen pobeg v dvoje, kot tudi aktivne počitnice. Sončni žarki stotine kilometrov plaž na otoku božajo več kot 300 dni na leto, zato ne čudi, da velja za eno najbolj privlačnih počitniških destinacij na svetu. Temu primerne so tudi cene letovanj na tem biseru sredi Sredozemlja, saj velja za eno dražjih evropskih počitniških destinacij. Prav zato se splača izkoristiti izjemno 'first minute' ponudbo na Počitnice.si in si z zgodnjo prijavo zagotoviti čudovit jesenski oddih na Mallorci tudi do 30 % ugodneje! Izkoristite ekskluzivne pakete počitnic na Mallorci s Počitnice.si, ki zajemajo letalski prevoz z nizkocenovnim ponudnikom iz Zagreba ter izbrano namestitev v bogatem naboru kakovostnih hotelov ali apartmajev. Rezervirajte svoj jesenski oddih na Mallorci TUKAJ in si zagotovite prihranke do – 30 % !

