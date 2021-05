30 vrhov za 30 let samostojne Slovenije

Pohodništvo, planinarjenje in gorništvo so pri nas najbolj priljubljeni načini preživljanja prostega časa. Ker so hribi del zgodovine Slovencev ter so naša dediščina, sedanjost in prihodnost, je Urad vlade RS za komuniciranje v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije (PZS) in Slovenskim gorniškim klubom Skala ob 30. obletnici samostojne Slovenije izdelal knjižico 30 vrhov.

Planinci bodo v njej lahko zbirali priložnostne žige z omenjenih hribov in ob 30, 20 ali 10 osvojenih vrhovih prejeli simbolično nagrado, so sporočili iz vladnega urada. "Izbor je regionalno razpršen in ima nacionalni pomen. Slovenci smo si nenazadnje na njih izbojevali svobodo."

Večino hribov, ki so vključeni v knjižico, lahko obiščete v vseh letnih časih. Vrhove je PZS opremila s posebnim žigom. "V knjižico lahko vtisnete tega ali pa matičnega s posameznega vrha. Oba bomo priznali in vam izročili nagrado," so zagotovili na PZS.

Knjižica je hkrati nabor predlogov, kam se odpraviti na nedeljski izlet. Na PZS so 30 vrhov izbrali tako, da so poiskali primerne cilje za vse kategorije planincev, od mlajših do starejših, od tistih z manj do več kondicije. "Poti niso zahtevne, le več ali manj vzdržljivosti potrebujemo za posamezen hrib. Večina vzponov torej nosi oznako lahka planinska pot, na Kanin in Rombon vodi zahtevna planinska pot, na Triglav pa se vzpenjamo po zelo zahtevni planinski poti. Pri izbiri vrhov smo tudi pazili, da so razpršeni tako po visokogorju kot tudi sredogorju," so pojasnili na PZS.