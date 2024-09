30.000 evrov priseljenski družini, če zapusti Švedsko

Vlada bo okrepila izplačila priseljencem v okviru sistema, ki sicer obstaja že 40 let, vendar je po besedah poslanca Ludviga Asplinga iz vrst skrajno desnih Švedskih Demokratov razmeroma nepoznan, zato ga uporablja le malo ljudi. Forsell je dejal, da so lani zabeležili zgolj eno izplačilo.

Trenutno lahko priseljenci za prostovoljen odhod s Švedske prejmejo do 10.000 švedskih kron (877 evrov) na odraslega in do 5000 kron (440 evrov) na otroka, skupno pa lahko ena družina prejme največ 3500 evrov. S spremembo bodo to omejitev zvišali na 350.000 švedskih kron, kar znaša nekaj več kot 30.000 evrov.

Aspling je dejal še, da bi dvig zneska lahko spodbudil več sto tisoč migrantov, ki so dolgotrajno brezposelni ali živijo od državne pomoči. Preiskava, ki jo je prejšnji mesec odredila vlada, je sicer odsvetovala znatno povečanje, češ da pričakovana učinkovitost ne bo upravičila morebitnih stroškov.

Plačujejo tudi druge države, a precej manj

Švedska sicer že od 70. let prejšnjega stoletja izplačuje velikodušno razvojno pomoč, od 90. let prejšnjega stoletja pa je sprejela tudi veliko število migrantov. Večina je prišla iz držav, kot so Sirija, Afganistan, Somalija, Iran in Irak, ki so jih prizadeli konflikti.

Toda v zadnjih letih se Švedska sooča z vse več težavami pri integraciji in posledičnim nezadovoljstvom državljanov, kar je privedlo tudi do političnih sprememb.