31,5 milijona evrov za odpravo posledic lanskih neurij s poplavami

Neurje med 4. in 6. majem lani je prizadelo predvsem območja na Koroškem, Štajerskem in v Pomurju, neurje 8. junija je prizadelo območja od jugovzhodne Slovenije do Prlekije, najbolj so v spominu ostale posledice velike toče v Črnomlju, sredi julija sta neurje in deževje najbolj prizadela širše območje Ljubljane, Novega mesta in Zagorja ob Savi, konec oktobra pa sta močan veter in dež prizadela razne dele države, najbolj so v spominu ostale poplave, podori in plazovi v Jelendolu v občini Tržič in v vasi Belca v občini Kranjska Gora ter posledice vetra in dežja na jugozahodu države.