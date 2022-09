Bi novo sedežno garnituro, jedilnico, spalnico ...? Je račun za ogrevanje občutno previsok in se odločate za varčnejši sistem ogrevanja? Odkrijte najsodobnejše trende bivanja, poiščite sveže ideje za vaš dom, posvetujte se s ponudniki in neodvisnimi strokovnjaki ter izkoristite sejemske ugodnosti!

Mednarodni pohištveni sejem Ambient Ljubljana in sejem Dom Plus s ponudbo stavbnega pohištva, ogrevalne in hladilne tehnike ter montažnih hiš, se po dvoletnem premoru vračata!

31. Ambient Ljubljana in 5. Dom Plus

31. Ambient Ljubljana in 5. Dom Plus

Razstava in borza Top ideje

Gospodarsko razstavišče na razstavi in borzi Top ideje že več kot 10 let ponuja mladim, a perspektivnim predstavnikom oblikovalske stroke, da se s svojimi prototipi morda celo prvič predstavijo strokovni in širši javnosti. Izbrani mladi razstavljavci se predstavljajo z različnimi izdelki in pristopi. Nekateri stavijo na moderne tehnologije, drugi na recikliranje ali ročno izdelavo izdelkov.