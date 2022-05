31. Slovenski oglaševalski festival se vrača na morje

Po dvoletnem premoru se Slovenski oglaševalski festival (SOF) vrača v Portorož. Tradicionalna lokacija, novi obrazi in nova rdeča nit dogodka. V luči vedno hitrejše digitalizacije družbe bo tudi festivalski program 31. Slovenskega oglaševalskega festivala (SOF) obarvan digitalno. Kako je in še bo digitalna preobrazba vplivala na širšo družbo? Kaj prinaša metavesolje, ki postaja vroča tema tudi na področju trženja in kreativnih komunikacij. Kako se odklopiti od elektronskih naprav in ali je to sploh še mogoče? Predvsem pa, komu lahko zaupamo v dobi digitalizacije, kar je tudi rdeča nit letošnjega festivala. O izzivih, ki jih digitalizacija prinaša medijem, blagovnim znamkam in vsem nam bo spregovorilo več kot 40 vrhunskih mednarodnih in domačih strokovnjakov.

''Z optimizmom zremo v junij in verjamemo, da bomo uspeli organizirati še en izjemen festival, ki bo pod eno veliko streho zbral kolege iz industrije in vnovič postregel z odličnimi vsebinami,'' pravi Mojca Briščik, izvršna direktorica Slovenske oglaševalske zbornice.

Koga bomo videli na festivalskem odru?

Na odru Avditorija bodo udeležence izobraževali in zabavali govorci iz gospodarskega, kulturnega, športnega in umetniškega področja. Bogat programski del bodo soustvarjali tudi Denis Avdić, stand up komik, ter radijski in televizijski voditelj, Alessio Carciofi, univerzitetni profesor ter avtor prve italijanske knjige in podkasta o digitalnem detoksu, Matej Mohorič, profesionalni kolesar, Dan Podjed, antropolog in izredni profesor, Miha Šalehar, radijski in televizijski voditelj, kolumnist in avtor ter številni drugi govorci. Iz prihodnosti modne industrije v kontekstu web3 pa prihaja Lui Iarocheski.