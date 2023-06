32 let od osamosvojitve: višje plače, nepremičnine dražje za 74 odstotkov

V 32 letih se je marsikaj spremenilo, veliko k sreči na bolje. Razmere na trgu dela so ugodnejše, več je izobraženih, BDP se viša. Slovenija ima danes več prebivalcev kot leta 1991, a se le to hitro stara. Kakšne so plače in za koliko so se podražile nepremičnine?

V Sloveniji živi skoraj dva milijona 117 tisoč ljudi, to je dobrih 118 tisoč več kot ob osamosvojitvi leta 1991, kar gre predvsem na račun priseljevanja, saj je v zadnjem desetletju število tujih državljanov naraslo za kar 108 odstotkov, kažejo statistični podatki Sursa. Slovensko prebivalstvo se tudi hitro stara. Leta 1991 je bilo 21 odstotkov prebivalcev mlajših od 15 let, lani je bil ta delež za šest odstotnih točk nižji. Obrnjeno pa je bilo pri starejših od 64 let. Ob osamosvojitvi jih je bila le dobra desetina, lani 21 odstotkov. Leta 1991 se je v Sloveniji denimo rodilo 21.583 otrok, lani le 17.627. Ob osamosvojitvi so novorojenčke največkrat poimenovali Luka, deklice pa Anja. Pri dečkih se trend ni spremenil, medtem ko se zdaj največ novopečenih staršev deklic odloči za ime Mia. Vedno več je tudi izobraženih ljudi. Najmanj višjo šolo ima danes že četrtina prebivalcev, leta 1991 pa jo je imela manj kot desetina. Povprečna mesečna bruto plača je trenutno 2181 evrov, neto pa 1417 evrov. V primerjavi z letom 2015 je bila lani povprečna mesečna neto plača za tretjino višja, cene življenjskih potrebščin za 16 odstotkov višje, cene stanovanjskih nepremičnin pa za neverjetnih 74 odstotkov višje. Razliko v višini povprečne plače lahko ponazorimo tudi s tem, koliko neke dobrine smo s tem denarjem kupili v različnih časovnih obdobjih. Lani smo tako v primerjavi z letom 1991 s povprečno mesečno neto plačo kupili 739 kg več pšenične moke, 615 kg več krompirja ali 28 moških kavbojk več.