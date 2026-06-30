Kaj bodo domačini dobili od 32 milijonskega Yaskawinega projekta?

Tovarna, kjer roboti izdelujejo robote. To ni futuristična podoba z Daljnega vzhoda, ampak današnja realnost v Kočevju, zato je povsem običajno, da so robotske roke sodelovale tudi pri slovesnem rezanju traku.

V podjetju so skrivnostni, kakšen tržni delež dosegajo v evropski industriji, a samozavestno trdijo, da so eden od štirih najpomembnejših igralcev. In kar 80 odstotkov vseh robotov za evropski trg bodo zdaj izdelovali v Sloveniji, v Kočevju.

"Jaz sem s Švedske, mi smo vajeni dolgih razdalj. Ena ura za nas ni nič, zato v tem primeru to ni velika težava za nas," je povedal predsednik podjetja Yaskawa Nordic, Robert Bicko.

Pomembnejša jim je bližina koprskega pristanišča in še bolj talentirani kadri. Aktualna lokacija jim hkrati omogoča načrtovanje nadaljnjega razvoja. "Še vedno imamo prostor za širitev. Tukaj imamo 3000 kvadratnih metrov in za tovarno robotov še 2700 kvadratnih metrov zemljišča," pravi direktor nabavne verige Yaskawa Europa, Phil Nicolson.

Kot je dodal Pär Tornemo, podpredsednik Yaskawa Europe Robotics, so to širitev načrtovali, sploh distribucijski center, odkar so zgradili tovarno robotov. "Ko smo se odločili za to, smo tudi sklenili, da moramo pod eno streho združiti vse slovenske podružnice podjetja."

Nekaj sredstev za širitev je zagotovila tudi država. "Vesel sem, da je ministrstvo za gospodarstvo, ki so ga vodili moji predhodniki, našlo to pravo iniciativo in dalo podporo širitvi podjetja," je dejal Anže Logar.

A vložek države za Yaskawo nikakor ni bil odločilen faktor za nadaljnjo širitev. "V tem primeru smo tudi testirali možnosti in ugotovili, da je zakonodaja ostala daleč, daleč zadaj glede na trenutne razmere," razlaga Hubert Kosler, podpredsednik Yaskawa Europe Robotics.