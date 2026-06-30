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Slovenija

Kaj bodo domačini dobili od 32 milijonskega Yaskawinega projekta?

Kočevje, 30. 06. 2026 20.12 pred 31 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Marko Gregorc
Podjetje Yaskawa

Japonska korporacija Yaskawa je v Kočevju odprla nov distribucijski center in proizvodno halo za sestavo robotskih sistemov, vredno 32 milijonov evrov. Kompleks v Kočevju tako postaja največji Yaskawin obrat v Evropi. Distribucijski center bo pokrival tudi območje Bližnjega vzhoda in severne Afrike. Zakaj Japonci vztrajajo v Kočevju in kaj bodo od nove naložbe imeli domačini?

Tovarna, kjer roboti izdelujejo robote. To ni futuristična podoba z Daljnega vzhoda, ampak današnja realnost v Kočevju, zato je povsem običajno, da so robotske roke sodelovale tudi pri slovesnem rezanju traku.

V podjetju so skrivnostni, kakšen tržni delež dosegajo v evropski industriji, a samozavestno trdijo, da so eden od štirih najpomembnejših igralcev. In kar 80 odstotkov vseh robotov za evropski trg bodo zdaj izdelovali v Sloveniji, v Kočevju.

"Jaz sem s Švedske, mi smo vajeni dolgih razdalj. Ena ura za nas ni nič, zato v tem primeru to ni velika težava za nas," je povedal predsednik podjetja Yaskawa Nordic, Robert Bicko.

Pomembnejša jim je bližina koprskega pristanišča in še bolj talentirani kadri. Aktualna lokacija jim hkrati omogoča načrtovanje nadaljnjega razvoja. "Še vedno imamo prostor za širitev. Tukaj imamo 3000 kvadratnih metrov in za tovarno robotov še 2700 kvadratnih metrov zemljišča," pravi direktor nabavne verige Yaskawa Europa, Phil Nicolson.

Kot je dodal Pär Tornemo, podpredsednik Yaskawa Europe Robotics, so to širitev načrtovali, sploh distribucijski center, odkar so zgradili tovarno robotov. "Ko smo se odločili za to, smo tudi sklenili, da moramo pod eno streho združiti vse slovenske podružnice podjetja."

Nekaj sredstev za širitev je zagotovila tudi država. "Vesel sem, da je ministrstvo za gospodarstvo, ki so ga vodili moji predhodniki, našlo to pravo iniciativo in dalo podporo širitvi podjetja," je dejal Anže Logar.

A vložek države za Yaskawo nikakor ni bil odločilen faktor za nadaljnjo širitev. "V tem primeru smo tudi testirali možnosti in ugotovili, da je zakonodaja ostala daleč, daleč zadaj glede na trenutne razmere," razlaga Hubert Kosler, podpredsednik Yaskawa Europe Robotics.

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Za 32-milijonsko naložbo so od Spirita počrpali približno 800.000 evrov subvencije. Z odprtimi rokami jih je sprejela tudi lokalna skupnost.

Torej Kočevje v prihodnosti ne bo več znano po kočevskih medvedih in gozdovih, ampak tudi kočevskih robotih? "Jaz si upam trditi, da že dolgo ni poznano več le po kočevskih medvedih. Pomembno je, da imamo dober primer, ker lahko sedaj, ko se pogovarjamo z investitorji z vsega sveta, pokažemo na terenu primer dobre prakse," pravi Gregor Košir, župan Kočevja.

Gre torej za tehnološki ulov, ki ga Kočevci ne bodo kar tako spustili iz rok.

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KOMENTARJI4

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30. 06. 2026 20.42
upam da se domačim štrom ne podraži
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0 0
metalika
30. 06. 2026 20.35
Sem mislil, da Japonci slovijo po racionalnih poslovnih odločitvah. Očitno tudi najboljši kdaj zgrešijo.
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0 0
Dunce
30. 06. 2026 20.33
Kable, socialke pa že imajo.
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0 0
Desno
30. 06. 2026 20.32
Nič kja dosti Minimalca
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0 0
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