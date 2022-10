32 novih človeških ribic bo kmalu uzrlo 'temo jame'

V Postojnski jami se veselijo novih mladičev človeške ribice. Samička je v začetku junija odložila 43 jajčec, življenje v temi pa bo ugledalo 32 mladičkov. Nekaj se jih je že izleglo, ostali so še odeti v želatinaste ovoje. To je izjemen uspeh, so prepričani v Postojnski jami, saj v statističnim pogledu pomeni rekordno, 74-odstotno reprodukcijsko uspešnost. Iz prejšnjega legla pred šestimi leti je Postojnsko jamo obogatilo 22 mladičev.

Ekipa jamskega laboratorija je navdušena, da bo iz novega legla svet uzrlo še več 'zmajčkov' – kot človeške ribice radi imenujejo v Postojnski jami – kot leta 2016. Po statističnem sklepanju znanstvenikov namreč od 500 odloženih jajčec v naravi dosežeta odraslo dobo le dva mladička človeške ribice. "Leta 2016, ko smo bili v Postojnski jami prvič priča izleganju 22 malih zmajčkov, smo imeli 34-odstotno uspešnost, kar je bil fantastičen rezultat, saj bi se po najbolj optimističnih napovedih lahko nadejali komaj enega mladička. Zdaj, šest let kasneje, pa pričakujemo kar dvakrat večjo uspešnost, kar potrjuje sloves najuspešnejšega jamskega laboratorija, kjer zmajevim mladičkom po oceni znanstvenikov zagotavljamo optimalne pogoje za rast in razvoj," so sporočili predstavniki Postojnske jame.

icon-expand Prvi mladiči človeške ribice iz legla 2022. FOTO: Postojnska jama

Ekipa, ki skrbi za človeške ribice, se ponaša tudi z nazivom finalistov mednarodne nagrade Natura 2000, ki jo podeljuje strokovna komisija EU.

Ekipa jamskega laboratorija je na podlagi empiričnih raziskav potrdila, da na hitrost razvoja zarodkov in izleganja mladičkov vpliva temperatura okolice. Ob višji jamski temperaturi razvoj poteka hitreje. Leta 2016 so prve mladičke v predelu jame, kjer je konstantna temperatura med osem in deset stopinj Celzija, dočakali po štirih mesecih. Letos se je leglo, ki domuje v predelu z višjo povprečno temperaturo okrog 10 do 12 stopinj Celzija, začelo izlegati že po treh mesecih.

icon-expand FOTO: Postojnska jama icon-chevron-left icon-chevron-right