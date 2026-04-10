Slovenija

32 novih, manj žensk, Janša drugi najstarejši

Ljubljana, 10. 04. 2026 13.26 pred 1 uro 4 min branja 60

Avtor:
Mirko Vorkapić STA
Ustanovna seja DZ

Poslanci desetega sklica državnega zbora so sedli v poslanske klopi. Med njimi je kar nekaj novih obrazov. Kdo so novoizvoljeni poslanci? Kateri je najstarejši in kdo se je "prebil" na drugo mesto ter kdo je najmlajši?

Poslance čaka težavna naloga izbiranja novega predsednika državnega zbora. Njegova izvolitev pa ni potrebna za izvedbo prve, ustanovne seje. Njeno vodenje prevzame najstarejši poslanec. V tokratnem sklicu je to 72-letni upokojenec Franc Križan iz vrst Demokratov. Za eno 'olimpijado' mlajši od njega je drugi najstarejši poslanec. Ob osamosvojitvi je veljal za enega mlajših, letos pa jih bo dopolnil 68. To je predsednik SDS Janez Janša. Nastarejša poslanka pa je 63-letna Adrijana Kocjančič, ki je bila na listi SDS izvoljena v Ilirski Bistrici.

Černač, Janša in Hojs
FOTO: Bobo

Kaj pa na drugi strani starostnega spektra? Najmlajši poslanec bo tokrat 25-letni gimnazijski maturant Andrej Poglajen iz vrst SDS. Izvolili so ga v Idriji. In to ni njegov prvi mandat. Septembra 2024 je v DZ nadomestil Branka Grimsa, še pred tem pa je bil leta 2022 izvoljen v državni svet. Tudi najmlajša poslanka, Lucija Tacer Perlin, bo pri svojih 29-letih poslansko klop zasedala drugič. Tokrat je kandidiralo 35 študentov, vendar ni bil izvoljen nihče izmed njih. 

V državni zbor so volivci izvolili 55 moških in 33 žensk, kar je dve manj kot v prejšnjem sklicu. Največ žensk je v poslanski skupini Gibanje Svoboda, in sicer 14.

Kdo so novi obrazi?

Medtem ko se poslavlja cela vrsta imen, ki so bila del političnega življenja v zadnjih štirih letih, pa namesto njih prihajajo novi. Po deležu imajo največ novincev nove stranke. Prav vsi iz vrst stranke Resni.ca bodo prvič sedeli v DZ, Demokrati pa imajo pet novincev od šestih poslancev. Gibanje Svoboda bo tokratnem sklicu s sedmimi novimi, SDS osmimi, trojček NSi, SLS in Fokus ima tri nove, SD in Levica pa dva. Skupno 32 novih poslancev, kar je skoraj tretjina DZ.

Čeprav je bil v mandatu Golobove vlade že finančni minister pa 53-letni Klemen Boštjančič prvič vstopa v parlament kot poslanec. Še en minister bo prvič sedel v poslanske klopi - Vinko Logaj. Drugi novinec iz vrst GS je 32-letni Matej Grah, nekdanji predsednik podmladka Gibanja Svoboda. Deloval je tudi kot strokovni sodelavec v poslanski skupini Svobode in kot sekretar v kabinetu predsednika vlade. Prvič bo funkcijo poslanke opravljala Jana Jerman iz Črnomlja. Po izobrazbi je diplomirana upravna organizatorka in dela kot višja svetovalka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prvič je bil izvoljen tudi nekdanji generalci sekretar SMC Andrej Klemenc, po izobrazbi je diplomirani ekonomist, ki dela kot višji svetovalec na ministrstvu za finance. Nova obraza pa sta tudi Metka Pešl Šater in Duško Vujanović.

Klemen Boštjančič
FOTO: Aljoša Kravanja

V vrstah SDS je prvič izvoljena Jana Gržinič iz Pivke. Po izobrazbi je diplomirana inženirka kemije in je direktorica Zavoda za turizem Pivka. V stranki je predsednica primorske regijske koordinacije in predsednica strankinega občinskega odbora Pivka. Kljub temu, da je znan politični obraz pa nekdanji Janšev minister za notranje zadeve Aleš Hojs pri 64 letih prvič vstopa v parlament kot izvoljeni poslanec. V politični prvi ligi pa bodo v postavi SDS prvič 'igrali' še profesorica slovenščine in pedagogike Adrijana Kocjančič, diplomirani organizator in predsednik občinskega odbora SDS Cerklje na Gorenjskem Andrej Kosec, članica izvršilnega odbora SDS Manja Lesnik, diplomirani ekonomist in predsednik ribniškega območnega odbora SDS Vinko Levstek, podžupan občine Vojnik Damjan Muzel in krški podžupan Janez Jože Olovec.

Aleš Hojs
FOTO: Bobo

NSi, SLS in Fokus bodo dali tri nove poslanec. In sicer Aleksandra Gungla iz Svete Trojice v Slovenskih goricah, dolgoletnega župana občine Sevnica iz vrst SLS Srečka Ocvirka ter politično novinko iz vrst Fokusa Marjeto Šmid, defektologinjo in ravnateljico OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki. 

Srečko Ocvirk
FOTO: Občina Sevnica

SD bosta na novo zastopala 33-letni podpredsednik stranke Luka Goršek, sicer svetovalec v kabinetu ministra za gospodarstvo ter Darko Ratajc, dolgoletni župan občine Slovenske Konjice.

Popkast Jelko Kacin in Luka Goršek
FOTO: Aljoša Kravanja

Pet novincev iz vrst Logarjevih Demokratov: politična novinka in podjetnica Tea Košir, že omenjeni najstarejši član sklica, nekdanji član uprave Loterije Slovenije in direktor Slovenske turistične organizacije Franc Križan, zobozdravnik in predsednik sveta stranke Tadej Ostrc, samostojni podjetnik, občinski svetnik in dolgoletni podžupan občine Radlje ob Dravi Robert Potnik ter Barbara Levstik, vodja službe za alternativno reševanje sporov na Okrožnem sodišču v Ljubljani in podžupanja občine Loški Potok.

Tadej Ostrc
FOTO: Damjan Žibert

Kot že rečeno je stranka poslanskih novincev stranka Resni.ca. Kaja Kokot, podjetnica, ki se ukvarja s prodajo ekoloških pralnih plenic, je sicer že kandidirala na državnozborskih volitvah, vendar je izvoljena prvič. Izvoljeni so tudi diplomirani inženir gradbeništva in podjetnik Boris Mijič, predsednik stranke, nekdanji policist Zoran Stevanović, upokojeni slikopleskar Aleksander Štorek ter Nedeljko Todorović, samostojni podjetnik.

Zoran Stevanović
FOTO: Aljoša Kravanja

In še Levica, ki je na volitvah nastopila skupaj s stranko Vesna. Kandidatom slednje se ni uspelo uvrstiti v DZ. Novinca sta Tina Brecelj, pravnica in vodja službe za zakonodajo na vrhovnem sodišču. med leti 2013 in 2018 je bila državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje. Drugi pa je upokojenec in nekdanji inženir v Dravskih elektrarnah Maribor Vladimir Šega.

Tina Brecelj
FOTO: Bobo
poslanci novinci državni zbor

Antena
10. 04. 2026 14.47
Čim manj žensk, toliko bolje.
Odgovori
+1
1 0
Odgovor_je_enak_prejšnjemu
10. 04. 2026 14.45
Mahnič je delal v gospodarstvu preden je prevzel omladino SDS. Delal je na podpori T2.
Odgovori
0 0
yolli
10. 04. 2026 14.41
Janša se bo umaknil ko se bo umaknil tudi Janković......
Odgovori
+1
1 0
Odgovor_je_enak_prejšnjemu
10. 04. 2026 14.48
Onadva sta kot Jing in Jang...
Odgovori
0 0
Odgovor_je_enak_prejšnjemu
10. 04. 2026 14.39
Janša ima najdaljši staž. Celo delovno dobo preživel v udobnem parlamentu.
Odgovori
-2
1 3
Anion6anion
10. 04. 2026 14.38
Najbolj primeren za predsednika DZ je Mah nič
Odgovori
+1
2 1
Anion6anion
10. 04. 2026 14.36
Omejiti število mandatov na največ 3 x
Odgovori
+1
3 2
Ponent
10. 04. 2026 14.36
V glavnem ista lopovščina krade naprej
Odgovori
+4
4 0
laky71
10. 04. 2026 14.33
Jajo ni za v penzijo, on je za odpad politike, da bo večni mir v državi.
Odgovori
-3
2 5
ježevka123
10. 04. 2026 14.42
Enako, kot Branimir Štrukelj. Že zdavnaj bi morali biti v penzion ta Kučana zet, pa še kar meša meglo za velik denar.
Odgovori
+3
3 0
Emyy
10. 04. 2026 14.32
Haha, jansa se bo mumiziro v parlamentu, da bo tam nasljednjih 1000let
Odgovori
-2
2 4
street45
10. 04. 2026 14.31
Černač, Janša in Hojs... To so tko kot Trump, Hegseth in Vance. Trije bedaki na kupu. En dela po svoje in je obseden s teorijam zarote, dva mu pa lezeta v rit in prikimavata, pa še isto opravilno nesposobna zraven.
Odgovori
+0
5 5
Jezna lepookica
10. 04. 2026 14.31
Janez u penzijo pojdi, da bo malo miru v Sloveniji.Nobeden te ne bo pogrešal, še tvoji ne...
Odgovori
+0
5 5
HudaTajna
10. 04. 2026 14.29
Pa ni Kaja Kokot ampak Dr. vet.,mag.Katja Kokot
Odgovori
+3
3 0
Anion6anion
10. 04. 2026 14.37
Saj je ok če je veterinarka. Za živalski vrt je
Odgovori
+1
2 1
pešec
10. 04. 2026 14.27
Je pa Evita ostala doma😪
Odgovori
+3
3 0
osservatore
10. 04. 2026 14.24
Na sliki Černač, Janša in Hojs. To so glavni razlogi zakaj ne moreš volit sds. Pa niso edini.
Odgovori
+5
10 5
pešec
10. 04. 2026 14.26
Hvala da je vsaj gospa Evita doma.
Odgovori
+2
2 0
Mclaren
10. 04. 2026 14.24
Penzija jj!
Odgovori
+2
7 5
pešec
10. 04. 2026 14.23
Zanimivo, v 37 letih je opravljal edini poklic, ki ga zna sedeti in klatiti neumnosti, poleg rekreacije hribi, golf, čolni in seveda sticunge od orožja do zemlje. Bravo
Odgovori
+6
11 5
Racional-ec
10. 04. 2026 14.21
Kaj za vraga dela ti z 72 leti v parlamentu…pa kaj 25 letnik 🤦‍♂️
Odgovori
+6
8 2
Yoda
10. 04. 2026 14.23
oba dvigujeta roke... drugo znanje ni potrebno!!!
Odgovori
+10
10 0
Odgovor_je_enak_prejšnjemu
10. 04. 2026 14.40
Gumbe stiskajo...
Odgovori
+2
2 0
lokson
10. 04. 2026 14.20
Manj žensk, se pravi manj špetirja v DZ.
Odgovori
+6
7 1
Smuuki
10. 04. 2026 14.40
V trj sestavi bodo veliko bolj mogoče konstruktivne debate. Msnj čustev, manj težav
Odgovori
+1
1 0
YouRangMyLord
10. 04. 2026 14.20
Dajmo ugibati, kaj lahko g. Boštjančič v parlamentu kot poslanec spravi na kant.. Glede na to, da je spravil na kant kar nekaj slovenskih podjetij v času , ko je sedel na njihovih odločujočih stolčkih. kako bo torej v parlamentu. Kaj bo šlo v maloro - hladilnik s pijačo v parlamentarni menzi ?
Odgovori
-1
3 4
sencina
10. 04. 2026 14.15
Ne kdo je najstarejsi kdo ma najvec sedenja v poslanski klopi.Jj
Odgovori
+2
5 3
bandit1
10. 04. 2026 14.18
Ta je bil največ odsoten in nima pravice do polne plače.
Odgovori
+4
5 1
Portal
