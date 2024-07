320.000 evrov za skupno stalno razstavo v Bloku 17

Od 2015 so potekale aktivnosti za sklenitev posebnega meddržavnega sporazuma o financiranju obnove in vzpostavitve skupne stalne razstave, ki določajo obveznosti v povezavi z obnovo skupnih prostorov Bloka 17, postavitvijo razstave, kasnejšim vzdrževanjem in drugimi stroški, pojasnjujejo pristojni.

V okviru globalne pobude "Kultura: most k razvoju" in medresorske platforme za kulturo miru in nenasilja je pod pokroviteljstvom Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), Regionalnega urada za znanost in kulturo v Evropi iz Benetk stekla koordinacija med državami naslednicami nekdanje Jugoslavije – Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo in Srbijo ter Črno goro. Sodelujoče države so potrdile namero, da se razstavni prostor v Bloku 17 ne deli, temveč se oblikuje skupna razstava o usodah taboriščnikov s prostora nekdanje skupne države.

Delež delitve stroškov je določen po nasledstveni formuli, po kateri je Slovenija dolžna prevzeti 16 odstotkov obveznosti. Sporazum so predstavniki držav podpisali 25. januarja letos na sedežu Unesca v Parizu, depozitarka sporazuma je generalna direktorica Unesca.