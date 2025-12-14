34 let, 111 darovalcev in rešenih prav toliko življenj

Decembra, ko je vse v znamenju obdarovanj, lahko popolnemu neznancu povsem brezplačno podarite delček sebe in mu s tem morda rešite življenje. Zavod za transfuzijsko medicino vabi vse zdrave posameznike, stare od 18 do 40 let, da se se vpišejo v register darovalcev krvotvornih matičnih celic. Osebe za to potrebujejo le dostop do interneta in par minut. Po pošti nato prejme komplet za odvzem brisa ustne sluznice in se tako pridruži skoraj 25.000 potencialnim darovalcem, ki so trenutno vpisani v register.