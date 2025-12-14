Svetli način
Slovenija

34 let, 111 darovalcev in rešenih prav toliko življenj

14. 12. 2025

Špela Bezjak Zrim
Decembra, ko je vse v znamenju obdarovanj, lahko popolnemu neznancu povsem brezplačno podarite delček sebe in mu s tem morda rešite življenje. Zavod za transfuzijsko medicino vabi vse zdrave posameznike, stare od 18 do 40 let, da se se vpišejo v register darovalcev krvotvornih matičnih celic. Osebe za to potrebujejo le dostop do interneta in par minut. Po pošti nato prejme komplet za odvzem brisa ustne sluznice in se tako pridruži skoraj 25.000 potencialnim darovalcem, ki so trenutno vpisani v register.

krvotvorne matične celice darovalci pomoč
Naslednji članek

Ovce, volna in prvak, ki podira rekorde

24ur.com
