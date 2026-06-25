35. obletnica rojstva samostojne države

Pred 35 leti je slovenska skupščina sprejela temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in deklaracijo o neodvisnosti. Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan po tem, 26. junija 1991, na Trgu republike v Ljubljani, ko je na drogu pred DZ zaplapolala zastava novonastale države. Na tej slovesnosti je takratni predsednik republike Milan Kučan zaključil svoj govor z znamenitimi besedami: "Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan."

A veselje ni trajalo dolgo, saj je že naslednji dan sledila desetdnevna osamosvojitvena vojna. Oboroženi spopadi so se končali 7. julija 1991 s podpisom sporazuma na Brionih, zadnji vojak jugoslovanske vojske pa je Slovenijo zapustil v noči s 25. na 26. oktober 1991. Zato 25. oktobra zaznamujemo dan suverenosti. Na tedanje dogajanje so na slovesnostih v DZ in DS ter na osrednji državni proslavi na predvečer praznika spomnili tudi predstavniki državnega vrha, ki so obenem pozivali k sodelovanju za premagovanje izzivov, ki so še pred državo. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ocenila, da je Slovenija v 35 letih pokazala, da je majhnost fikcija. Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je povezanost znova na preizkušnji, je ocenila. Recept za razvoj vidi v premaganju uroka zgodovine.

Premier Janez Janša pa je pozval, da je treba skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal. Dodal je, da nas zgodovina uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih razvoja treba stopiti skupaj. Z jasno vizijo, pogumom in sodelovanjem so možnosti bistveno večje od tega, kar vidimo danes, je ocenil.