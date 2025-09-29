Svetli način
Slovenija

35 odstotkov vprašanih podpira delo vlade, SDS še v vodstvu

Ljubljana, 29. 09. 2025 21.44 | Posodobljeno pred 36 minutami

24UR ZVEČER
Robert Golob se ne da. Obljuba obvezne božičnice kot kaže deluje. Podpora vladi se je po zadnji javnomnenjski anketi Mediane okrepila. Delo vlade Roberta Goloba namreč podpira 35 odstokov vprašanih, kar je največ v zadnjih desetih mesecih. Zanimivo pa je tudi dogajanje med izzivalci Roberta Goloba in Janeza Janše, čigar stranka SDS je še vedno v vodstvu pred Golobovim Gibanjem Svoboda, če volivcem na izbor ponudimo imena strank. Če v anketo vključimo še novonastajajoče in nove stranke, Demokratom pa pripišemo še ime njenega ustanovitelja Anžeta Logarja, se razmerja moči med strankami spremenijo.

Sedem mesecev pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami vlado po novi javnomnenjski anketi Mediane podpira največ vprašanih v zadnjih desetih mesecih, dobrih 35 odstotkov, po drugi strani pa tretji zaporedni mesec pada delež nasprotnikov, ki je sicer še vedno večinski in znaša 51 odstotkov in pol.

Ob tem delo parlamenta kot neuspešno prav tako še vedno ocenjuje večina vprašanih, 57 odstotkov, kar je tudi največ v zadnjih treh mesecih, prav tako več kot prejšnji mesec, oziroma dobrih 25 odstotkov vprašanih, pa delo slovenskega parlamenta ocenjuje kot uspešno, zmanjšal se je namreč odstotek neopredeljenih.

"Emocionalni inženiring" je pozitivno vplival na dvig ratinga Gibanja Svoboda, sta se strinjala Igor Lukšič in Peter Gregorčič, navezujoč se tudi na poroko premierja Roberta Goloba.

"Ključno igro igrajo tu posamezne osebnosti," je pojasnil Gregorčič, ki je rekel, da je slovenska politika personalizirana. Glavna tekmeca bosta Gibanja Svoboda in SDS, nato Prebilič in Logar, ter "statista" SD in NSi. Kot je dejal, Anže Logar kot politična osebnost odžira kolač Nove Slovenije.

Lukšič je pojasnil, da so politiki vedno pri strankah "narejenih čez noč" te poimenovali po sebi. Ne pomaga pa to vsem, je dodal Lukšič.

"Predvolilna tekma se šele dobro začenja, imena bodo dobila obraze šele mesec dni pred volitvami," je pojasnil Gregorčič. Danes ankete ne morejo izmeriti, kaj se bo zgodilo, ker še sami volilci ne vedo, kako se bo volilna tekma odvila, je opisal Gregorčič.

"Če bo Golobu uspelo, da bo izplačana božičnica, se bo izkazalo, da kljub očitkom, je nekdo, ki drži besedo in to mu lahko doda dodaten potencial," je pojasnil Lukšič. Janša bi rad pokazal, da je pa njegova obljuba še višja od Golobove, kar se kaže z njegovimi odzivi na božičnico. Gregorčič je dodal, da kar 60 odstotkov ljudi podpira božičnico, saj volilci radi sprejemajo "bonbončke", dejal je, da se Janši te bonboniere v prejšnji vladi v obliki rezultata niso obrestovale.

"Ne mislim, da bo to na dan volitev to imelo nek velik vpliv," je podeljevanje "predvolilnih bonbončkov" komentiral Lukšič.

"Znalo bi se zgoditi, da nam bo ravno na dan volitev padla bonitetna ocena," kar bi po Gregorčičevih ocenah pomenilo udarec za Goloba. 

Anže Logar, ki edini kritizira Dovos, tudi pridobiva na točkah, je komentira Gregorčič. "Miha Kordiš je retorično močan in lahko predvsem v finalu ogrozi vstop Levice v parlament," je komentiral Lukšič, je pa dejal, da se ob trudu Levice ta lahko prebije v parlament. NSi ima mesto in tradicijo, zato bi bilo dobro, da pride v parlament, je še rekel Lukšič.

KOMENTARJI (42)

Pedro Lopez
30. 09. 2025 08.35
Te ankete bi bilo potrebno kakšne pol leta pred volitvami prepovedati, ker služijo le za pranje možganov in favoriziranje obstoječih strank oz struktur. Te ankete vplivajo na razmišljanje volivcev in hkrati preprečujejo tudi vstop kakšnim novim političnim akterjem na sceno. Več fokusa bi morali mediji usmeriti na program in vizijo razvoja države. Sedaj je situacija taka, da se ljudje vedno odločajo proti nečemu in ne za nekaj in zato te volitve pri nas izgubljajo namen.
ODGOVORI
0 0
Omreznina2024
30. 09. 2025 08.32
+5
Enkar in nikdar več taka LGBT vlada, stagnacija gospodarstva, ceste neurejene, zdravstvo v težavah, ljudje pa v zbiranje zamaškov, dajte no, ne blefirajte z tako podporo.
ODGOVORI
5 0
Preklopnik
30. 09. 2025 08.30
+5
Dejstvo je, da te napovedi niso še nikoli držale. Po drugi strani se bodo karte do volitev še večkrat premešale. Te ankete so samo delo za komentatorje in še to pod pogojem če to bo ali ne bo.
ODGOVORI
5 0
St. Gallen
30. 09. 2025 08.30
+1
Torej gledate levo ali se bolj levo
ODGOVORI
2 1
supergigi
30. 09. 2025 08.29
-1
Samo da ni Golob!
ODGOVORI
2 3
proofreader
30. 09. 2025 08.29
+3
Pod Janšo bi imeli višje neto plače, ugotavljajo v koalicijski stranki SD.
ODGOVORI
6 3
M E G A
30. 09. 2025 08.29
+1
holoba sam javna uprava pa sociala podpira..pa ba k eni...vse ostalo je žal veliko na slabšem zaradi njega
ODGOVORI
1 0
proofreader
30. 09. 2025 08.28
+3
Samo še tretjina podpira trenutni Golobov režim.
ODGOVORI
5 2
Slovenska pomlad
30. 09. 2025 08.27
+1
SDS bi moral voditi Slovenec.
ODGOVORI
3 2
vrtnar _
30. 09. 2025 08.35
golob bi bil pravi
ODGOVORI
0 0
Pa kaj
30. 09. 2025 08.25
+1
Bozicnica je nekaj podobnega, kot jj boni. S tem, da so gostinci nabili cene v nebo. V korona casu je talan enormne dodatke tistim, ki niso delali..zdravniki, policaji( prepoved druzenja, zapora v obcine, policijska ura, ni šole, treningov) vojakom..dodatka ni dobil samo tisti, ki je delal..proizvodnje.. In sedaj jokcate za 600€.. dokler se kupujejo Poršeji, jahte, vikendi, bo kak € tudi za delavca..in ne se bat..latniki bodo ze nasli nacin, da delavcu to vzamejo nazaj..
ODGOVORI
2 1
Julijann
30. 09. 2025 08.31
+1
Če so ljudje tako pomembni za Goloba zakaj ni božičnice uzakonil že prvo leto mandata? Zakaj ravno sedaj, par mesecev pred volitvami. In, če je Golobu tako mar za ljudi, zakaj je takoj izničil zakon prejšnje vlade, ki bi zaposlenemu prinesla več? A gredo po tistem, kar je dejal Jonas? Da ljudje tako ne znajo z denarjem, zato se namesto njih odloča država ) vlada),
ODGOVORI
1 0
zelen
30. 09. 2025 08.25
+4
slovenc namesto da bi gledal naprej, gleda le levo in desno pa še nazaj se obrača zato pa mamo butale že 30 let.
ODGOVORI
4 0
motorist_mb
30. 09. 2025 08.24
+5
Gotovi ste lenuhi 😡
ODGOVORI
5 0
Pajo_36
30. 09. 2025 08.23
-4
Kokice pripravljene, od kdaj je pa Gregorčič takole malo nevtralen, a v bistvu janšist prve klase...No, Lukšič, zate pa kot bivši študent nimam komentarja. Mislim, da bo najbolj zaslužil na naslednjih volitvah Prebilič, da bo on mel vago v rokah. SD-jevci pa zmagate, vi ste socialdemokratska stranka, namesto, da bi zmeraj bili na strani delavca, se je morala ustanoviti stranka Levica, vi ste res buržujski socialisti, mislem dejte no, nekaj se bo dalo delavcu k komaj shaja, ne vi ste prvi k rečete, da morda pa ne. Poglejte mal kaj je avstrijska socialdemokracija naredila za delavca...kako lahko dovolite, da vam eni liberalci like Svobode, Marjani Šarci prevzamejo krmilo v ravno tej tržni niši... Slovenska levica v bistvu nima enega izkušenega voditelja, kar je drugače kot politika, ker teh je malo morje, ki bi bil odločen, imel karizmo in tako dalje, da lahko dobro konkurira Janezu Janši. Sicer Han je kar dober minister, slišim od več strani, da niso glih razočarani, ampak nima nekaj, kar bi prepričal, da bi folk volil socialdemokracijo in ne instant liberalce kot je Golob. Seveda največ škode je za SD naredil Pahor, ki seveda ni ploskal govoru Musarjeve na forumu na Bledu, ko je zelo jasno zgrožena govorila o trenutnih mednarodnih zadevah in vojnah, ki nimajo smisla, ker je pač viden plačanec AmCham zbornic, ELnet-a in mogoče tud AIPACa. Janša na desni, je skockal, ustanovil je Logarja in nastavil Vrtvoca, zdej pa napad, upam pa da je obramba tudi postavljena in da se strategi malo praskajo po glavi, da ne dobimo spet psihopatske janševe vlade, ki naredi nikoli nič, ker nekateri še nismo dementni.
ODGOVORI
1 5
Julijann
30. 09. 2025 08.33
Gregorčič ni noben janšist, ima le desna načela. Ker, potem naa je pa kar precej janšistov po tvoji logiki. Amo torej vsi tisti, ki vemo, da le močno gospodarstvo pomeni dobrobit države, smo torej vsi, ki so nam bližje standardne vrednote. Tako za družino itd
ODGOVORI
0 0
stoinena
30. 09. 2025 08.21
+7
nehajte lagat. 99% ne podpira dela vlade.
ODGOVORI
10 3
SDS_je_poden
30. 09. 2025 08.22
-6
Hvala za informacije iz prve roke.... to te dela zelo kredibilno.
ODGOVORI
2 8
stoinena
30. 09. 2025 08.26
+3
v preostalem procentu si ti.
ODGOVORI
3 0
M E G A
30. 09. 2025 08.26
+0
glede na to da trenutna vlada ni naredila nič le nabija davke ter deli denar davkoplačevalcev je še ivan manjše zlo
ODGOVORI
1 1
Free_Palestine
30. 09. 2025 08.20
+3
kaj je potem to za butlov, ki še podpirajo to vlado?
ODGOVORI
4 1
simc167
30. 09. 2025 08.20
-7
Še en mandat, da postanemo normalna držaba in ne podružnica zda, izraela in madžarske..
ODGOVORI
2 9
medekmali medekmali
30. 09. 2025 08.20
+6
dajte prosim vas , vse v naši državi je postali skurompirano ali pristransko , podkupljeno samo v stilo samo da nebo janša kradimo mi ne drugi. mediana je utak levičarsko to je vsem jasno nehajte že s tem . na volitvah bo se pokazala kruta resnica ki ji je bila enaka pot cerarjeve vlade , seroentinskove vlade , jankovičeve poti tako da golobova vlada nebo imela več kot 10 poslabcev in nato v pozabo. ali
ODGOVORI
6 0
vvvilice
30. 09. 2025 08.19
+8
Zanimiva taktika, najprej novi davki, obvezni prispevki, stroški, dolgotrajna oskrba, ... potem pa bombonček božičnica, ki niti ne bo pokrila teh dodatnih dajatev, narod pa ploska. Pa saj ljudje ne znajo sešteti 1 in 1. Saj ne bo nič "dal", samo malo bo vrnil, kar je vzel med letom. Pa to je res farsa!
ODGOVORI
8 0
stoinena
30. 09. 2025 08.24
+3
ne samo to vse se je podražilo, nepremičnine so nedosegljive za 90% slovencev, umaknili so omejitev marže za nepremičninske agencije, (kar je mogoče slabo tudi za njih, ker jih v bistvu ne rabiš). skartka vse je slabše , več plačuješ nič od tega ne dobiš. trajnostna oskrba je nateg tisočletja, tako kot poroka.
ODGOVORI
3 0
El pi5tolero
30. 09. 2025 08.16
+9
Marija 35 posto je norcev ki se strinjajo da jim nategunski blefer iz karigadorja pobere vse! Nimas kej! Lol
ODGOVORI
11 2
simc167
30. 09. 2025 08.21
-1
Veko koliko vas je upičenihbsektašev, ki podpirate fašizem, ustaštvo in lopovščuk
ODGOVORI
1 2
PARTIZAN PEPE
30. 09. 2025 08.15
-9
Sds vodi samo takrat ko nas 70% ne gre na volitve,,,noben normalen človek z delujočimi možgani ne more podpirat to kar Izrael počne v Gazi...
ODGOVORI
3 12
medekmali medekmali
30. 09. 2025 08.22
+3
ti prvo loči slovenijo in izrael ,nato slovensko politiko nato golob janša te pa pametuj
ODGOVORI
4 1
