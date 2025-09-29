35 odstotkov vprašanih podpira delo vlade, SDS še v vodstvu

Sedem mesecev pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami vlado po novi javnomnenjski anketi Mediane podpira največ vprašanih v zadnjih desetih mesecih, dobrih 35 odstotkov, po drugi strani pa tretji zaporedni mesec pada delež nasprotnikov, ki je sicer še vedno večinski in znaša 51 odstotkov in pol.

Ob tem delo parlamenta kot neuspešno prav tako še vedno ocenjuje večina vprašanih, 57 odstotkov, kar je tudi največ v zadnjih treh mesecih, prav tako več kot prejšnji mesec, oziroma dobrih 25 odstotkov vprašanih, pa delo slovenskega parlamenta ocenjuje kot uspešno, zmanjšal se je namreč odstotek neopredeljenih.

"Emocionalni inženiring" je pozitivno vplival na dvig ratinga Gibanja Svoboda, sta se strinjala Igor Lukšič in Peter Gregorčič, navezujoč se tudi na poroko premierja Roberta Goloba.

"Ključno igro igrajo tu posamezne osebnosti," je pojasnil Gregorčič, ki je rekel, da je slovenska politika personalizirana. Glavna tekmeca bosta Gibanja Svoboda in SDS, nato Prebilič in Logar, ter "statista" SD in NSi. Kot je dejal, Anže Logar kot politična osebnost odžira kolač Nove Slovenije.

Lukšič je pojasnil, da so politiki vedno pri strankah "narejenih čez noč" te poimenovali po sebi. Ne pomaga pa to vsem, je dodal Lukšič.

"Predvolilna tekma se šele dobro začenja, imena bodo dobila obraze šele mesec dni pred volitvami," je pojasnil Gregorčič. Danes ankete ne morejo izmeriti, kaj se bo zgodilo, ker še sami volilci ne vedo, kako se bo volilna tekma odvila, je opisal Gregorčič.

"Če bo Golobu uspelo, da bo izplačana božičnica, se bo izkazalo, da kljub očitkom, je nekdo, ki drži besedo in to mu lahko doda dodaten potencial," je pojasnil Lukšič. Janša bi rad pokazal, da je pa njegova obljuba še višja od Golobove, kar se kaže z njegovimi odzivi na božičnico. Gregorčič je dodal, da kar 60 odstotkov ljudi podpira božičnico, saj volilci radi sprejemajo "bonbončke", dejal je, da se Janši te bonboniere v prejšnji vladi v obliki rezultata niso obrestovale.

"Ne mislim, da bo to na dan volitev to imelo nek velik vpliv," je podeljevanje "predvolilnih bonbončkov" komentiral Lukšič.

"Znalo bi se zgoditi, da nam bo ravno na dan volitev padla bonitetna ocena," kar bi po Gregorčičevih ocenah pomenilo udarec za Goloba.

Anže Logar, ki edini kritizira Dovos, tudi pridobiva na točkah, je komentira Gregorčič. "Miha Kordiš je retorično močan in lahko predvsem v finalu ogrozi vstop Levice v parlament," je komentiral Lukšič, je pa dejal, da se ob trudu Levice ta lahko prebije v parlament. NSi ima mesto in tradicijo, zato bi bilo dobro, da pride v parlament, je še rekel Lukšič.