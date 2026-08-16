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Slovenija

35 tekmovalcev iz 12 držav skakalo s 17-metrskega kamnitega mostu

Kanal ob Soči, 16. 08. 2026 19.45 pred 2 urama 2 min branja 2

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Skoki z mostu v Sočo

V Kanalu ob Soči so že 34. organizirali skoke v reko s 17-metrskega mostu. Letos je v Sočo skočilo 35 tekmovalcev, njihove akrobacije pa so gledalci spremljali z vzkliki in bučnimi aplavzi. V smaragdno reko so letos skočile tudi tri ženske.

Za podvig, za katerega - če smo precej skromni - potrebuješ ogromno poguma, se je letos odločilo 35 tekmovalcev. "So iz 12 držav, od Avstralije do Združenih držav Amerike, Nemčije, Italije in sosednjih držav. Moram povedati, da so med njimi tudi tri ženske," je povedal predsednik TD Kanal ob Soči Branko Dolenc.

"To je eno najboljših tekmovanj v Evropi! Je neka kombinacija zabave in resnega tekmovanja. Danes bom naredil štiri salte," je povedal udeleženec Ali Osama, ki je kmalu za tem skočil v smaragdno reko.

Pia Ban pa v skokih redno tekmuje že več let, v Kanalu je že tretje leto. "Ker je ful zabavno in se lahko naučim nekaj novega," je povedala, preden je pogumno skočila s 17-metrskega mostu.

Tekmovalci so se pomerili v štirih disciplinah. "Govorimo o skokih na noge, skokih na glavo, tako imenovani lastovki, pa o figurativnih skokih in freestylu, po slovensko prostem slogu," pojasni soorganizator dogodka Davorin Brezavšček.

"O višini ne razmišljaš, razmišljaš o tem, kaj narediti, da se dobro odrineš, da močno zamahneš in narediš dober štart skoka," pravi Pia. Ali pa na vprašanje, ali ni strašno, odgovarja: "Je, prav zato to počnemo!"

Navdušeni so tudi gledalci. Deček, ki je obiskal dogodek, je povedal, da mu je všeč, ko skačejo lastovko ali salto nazaj, drugi so pohvalili talentirane skakalce. Obiskovalca iz Sydneyja v Avstraliji pa sta dejala, da kaj takega v Avstraliji še nista videla: "Videl sem to po televiziji iz drugih držav, ampak še nikoli kaj takega. Ne, da bi skakali z mostu." Drugi so dejali, da so tukaj prvič in da so navdušeni ter dodali, da niso tu tudi zadnjič.

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KOMENTARJI2

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mali.mato
16. 08. 2026 21.47
Imajo srečo, da je letos Soča topla.
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0 0
Sirhakel77
16. 08. 2026 20.12
Kapa dol vsem skakalcem.. Pri 17 m pa ni več hecanja...
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