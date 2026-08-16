35 tekmovalcev iz 12 držav skakalo s 17-metrskega kamnitega mostu

Za podvig, za katerega - če smo precej skromni - potrebuješ ogromno poguma, se je letos odločilo 35 tekmovalcev. "So iz 12 držav, od Avstralije do Združenih držav Amerike, Nemčije, Italije in sosednjih držav. Moram povedati, da so med njimi tudi tri ženske," je povedal predsednik TD Kanal ob Soči Branko Dolenc.

"To je eno najboljših tekmovanj v Evropi! Je neka kombinacija zabave in resnega tekmovanja. Danes bom naredil štiri salte," je povedal udeleženec Ali Osama, ki je kmalu za tem skočil v smaragdno reko.

Pia Ban pa v skokih redno tekmuje že več let, v Kanalu je že tretje leto. "Ker je ful zabavno in se lahko naučim nekaj novega," je povedala, preden je pogumno skočila s 17-metrskega mostu.

Tekmovalci so se pomerili v štirih disciplinah. "Govorimo o skokih na noge, skokih na glavo, tako imenovani lastovki, pa o figurativnih skokih in freestylu, po slovensko prostem slogu," pojasni soorganizator dogodka Davorin Brezavšček.