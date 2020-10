V Mariboru so že 11. leto zapored tekli po znamenitih stopnicah na Kalvarijo. Zaradi protikoronskih ukrepov so nočni tek spremenili v dnevnega, tekmovalci so tek začeli s pol minute zamika med vsakim tekačem, vračali pa se niso po stopnicah, temveč po drugi poti. A kljub temu je 455 stopnic premagalo kar 250 tekmovalcev.