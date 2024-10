3500 slovenskih otrok nefunkcionalnih zaradi elektronskih naprav

V Sloveniji imamo okrog 3500 otrok, od osnovnošolcev do dijakov in študentov, ki so zaradi nepravilne in prekomerne uporabe elektronskih naprav nefunkcionalni in ne morejo zaključiti šolanja, je razkril psiholog Miha Kramli. Ti mladi ob zaslonih preživijo od 8 do 12 ur dnevno. Ob tem je novogoriška ambulanta za zdravljenje odvisnosti še vedno edina, ki obravnava tudi nekemične odvisnosti. Te pa so še vedno v porastu.

"Po svetu prakticirajo državni programi triletno zdravljenje s tega področja, mi imamo pa trenutno Rakitno, ki nudi 4 do 6 tednov in za odrasle v bolnici Idrija, kjer je tudi šest tedenski program. S tem ne moremo biti zadovoljni," opozarja Kramli.

Za mlade so posebej mamljiva socialna omrežja, predvsem TikTok, pa tudi računalniške igrice, medtem ko odrasle hitro premamita spletno igralništvo in pornografija. Preventivno ravnanje pa se začne že v prvih mesecih otrokovega življenja, poudarja Kramli. S tem ko je eden od zaslonov, pa četudi TV, prižgan ves čas, dojenček dobiva napačne dražljaje. Kaj torej storiti, ko bo malček zahteval telefon?

"Starši smo zato, da prenesemo jok svojih otrok, njihovo žalost. Žalost je sestavni del rasti, razvoja, žalost ni negativno čustvo, je potrebno čustvo," pravi.

Številne aktivnosti v podporo mladim zoper odvisnosti pripravljajo v novogoriškem mladinskem centru. Dogajanje se bo začelo z matinejo-zabavo brez drog in alkohola za osnovnošolce, pripravljajo še podcaste za starše najmlajših, podporno skupino za starše najstnikov ter skupini za punce in prvič tudi za fante.

"Jaz mislim, da se ne zavedajo pasti elektronskih naprav in vsega, ki jih obkroža. Tega je res veliko. Mi lahko naredimo največ s tem, da ponudimo neke aktivnosti. Ponujamo pa take aktivnosti, kjer vidimo, da je interes mladih," pravi Jana Kruh, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica.

V Novi Gorici bodo obenem 14. novembra odprli prvo varno sobo v Sloveniji, namenjeno odvisnikom od drog.

"Vsi mednarodni podatki kažejo velik plus za okolje, kjer varna soba začne delovati," poudarja Kramli.

Letno naj bi skozi varno sobo obravnavali okrog 50 oseb z Goriškega. Že več let pa imajo za te uporabnike tudi terensko ekipo.