3,6 milijona evrov organizacijam, ki so pomagale (gasiti) na Krasu

Intervencijski stroški gašenja požarov na območju Krasa, torej na območju notranjske in severnoprimorske regije med 17. julijem in 1. avgustom, so sicer skupaj nanesli 5,2 milijona evrov, izhaja iz poročila, ki ga je sprejela vlada. Upravi za zaščito in reševanje bo za pokritje teh stroškov namenila omenjenih skoraj 3,6 milijona evrov.

"Gre za novost, saj do zdaj prostovoljci pri takšnih intervencijah niso prejeli nadomestila, zdaj pa denar v višini dobrih treh milijonov evrov prvič v zgodovini samostojne Slovenije dobivajo različna gasilska društva in druge organizacije," je ob tem dejala v. d. direktorice vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman.

Do konca oktobra mora ministrstvo za obrambo tudi pripraviti program vzpostavitve namenske zmogljivosti za podporo gašenju zraka, je še dodala. Vlada je sicer danes znova potrdila, da je bila intervencija na Krasu uspešna. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic požara pa skupaj znaša skoraj 27 milijonov evrov.