360 odstotkov več urgentnih napotitev, v bolnišnici pet namesto 22 dni. 'Stanje je kritično'

A čeprav bodo mnogi otroci in mladi posledice epidemije na svojem duševnem zdravju čutili še dolgo, bi bilo za vse težave več kot narobe okriviti covid-19. "Uničili smo vse avtoritete. Toda za otroke je slabo, če nimajo nobene avtoritete. V hospitalni oskrbi imajo skoraj tri četrtine mladostnikov diagnozo 'razvijajoča se osebnostna motnja', ker se v razvoju njihove identitete pojavljajo različne motnje in zaostanki," poudarja strokovnjakinja. Te trdovratne osebnostne motnje pa so posledica družbenih sprememb.

"Celotna družbena konstelacija za otroke in mladostnike ni prav spodbudna"

Otroci in mladostniki so poleg starejših največja žrtev te epidemije, poudarja sogovornica: "Onemogočeno jim je opravljati razvojne naloge, ki pa jih lahko opravljajo le, ko so otroci oziroma najstniki. Zdaj pa v novo leto vstopajo z veliko mero anksioznosti, tudi zato, ker ne vedo, kako bo potekalo šolanje, kako bo s prostočasnimi aktivnostmi, krožki, druženjem. Številni so v karanteni, kar pomeni, da se pravzaprav spet šolajo na daljavo, in prav ta nestanovitnost slabša duševno zdravje otrok, mladostnikov in seveda tudi odraslih."

Ko govorimo o učinkih epidemije, se seveda pojavi vprašanje, kako dolgoročni bodo oziroma kako se bodo odražali, ko bodo ti otroci in mladostniki odrasli. Strokovnjakinja poudarja, da nekega splošnega zaključka o tem preprosto ni mogoče podati, kajti vsak otrok oziroma mladostnik je drugačen. Gre za čas razvoja, ko se osebnost šele gradi, zori in se spreminja. "Veliko je odvisno od tega, kakšne osebnostne lastnosti ima ta otrok, kakšen temperament ima, kako prilagodljiv je. Zelo pomembno pa je tudi, kakšni so starši, kako se oni prilagajajo na to kritično situacijo – torej ali iz nje delajo veliko katastrofo ter svoje stiske in probleme, ki so nedvomno realni, delijo z otrokom ali mladostnikom in ga s tem še dodatno spravljajo v stisko ali pa morda ravnajo ravno nasprotno in mu povedo, da smo kot družba pred izzivom, ki ga bomo s skupnimi močmi verjetno lahko premagali."

Poleg otroka in staršev so seveda pomemben dejavnik tudi šola in sošolci, kajti za mladostnike je mnenje njihovih vrstnikov zelo pomembno: "Ali torej velja med njimi prepričanje, da se dogaja katastrofa ali vlada optimizem, da bo situacijo mogoče prebroditi."

Zanemariti pa ne gre niti vpliva celotne družbe, a kot poudarja strokovnjakinja, ta za otroke in mladostnike trenutno ni prav spodbudna, saj smo izjemno polarizirani "Pravzaprav celotna družbena konstelacija za otroke in mladostnike ni prav spodbudna. Otroci in mladostniki, pri katerih se bodo vsi ti faktorji sešteli v 'minus', bodo po epidemiji slabše opremljeni – morda z nekaj neopravljenimi razvojnimi nalogami – kakor če epidemije ne bi bilo. Seveda bo večina kljub epidemiji ostala zdrava, ampak če jih v času epidemije samo nekaj odstotkov razvije nove duševne motnje, ki jih brez epidemije ne bi imeli, nas mora to skrbeti."

Alarmantne številke

O vplivih epidemije na duševno zdravje se govori že od njenega začetka. A podatki, ki so s tem povezani, so več kot skrb vzbujajoči – tudi zaradi dejstva, da so kapacitete strokovne pomoči pri nas omejene: "Situacija je zelo kritična, število otrok in mladostnikov, ki potrebujejo pomoč na področju duševnega zdravja, se je izrazito povečalo. Če govorimo o anksioznih stanjih, depresivnih stanjih in motnjah hranjenja, gre za tudi okoli 40-odstotno povečanje. Zelo se je povečala tudi prisotnost samomorilnih misli pri mladostnikih, tako da se pedopsihiatri soočamo z velikim pritiskom."

V Sloveniji imamo tri centre, ki izvajajo urgentno dejavnost na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov in so priključeni bolnišničnim oddelkom otroške in mladostniške psihiatrije – dva v Ljubljani in enega v Mariboru. "Soočamo se s številkami, ki so videti kot tiskarska napaka. In če boste pisali številke, jih napišite z besedo. Od dvesto pa do tristo šestdeset odstotkov več urgentnih napotitev imamo, kot smo jih imeli pred epidemijo," poudarja Gregorič Kumperščakova.