37-letni ubežnik se je policiji predal sam

"Kampanja dosega pomembne uspehe z objavo iskanih oseb na spletni strani www.eumostwanted.eu, tako zaradi neposrednih prijetij kot tudi koristnih namigov, ki pripeljejo do dejanskih aretacij, pri vsaki taki kampanji pa se tudi več ubežnikov samih preda zaradi prevelikega pritiska nanje," so sporočili iz GPU.

V kampanjo najbolj iskanih evropskih ubežnikov, ki sta jo konec septembra zagnala Europol in Evropska mreža skupin za aktivno iskanje pobeglih oseb (ENFAST), je Slovenija vključila tri iskane osebe. Iz Generalne policijske uprave (GPU) pa so zdaj sporočili, da se je uspešno zaključilo iskanje enega ubežnika. 37-letni moški se je konec preteklega tedna sam zglasil na prestajanje kazni.

Ubežnik, ki so ga iskali zaradi prestajanja kazni zaradi kaznivih dejanj zlorabe prostitucije in neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami, je že na prestajanju kazni. Po podatkih, ki so objavljeni v okviru kampanje, gre za Aleša Pevca.