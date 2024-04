38 starodobnikov potovanje po alpskih prestolnicah poneslo tudi čez Slovenijo

Če ste v dopoldanskih urah na cesti opazili kakšen spoštovanja vreden avtomobil, označen s številko, je bil to gotovo starodobnik, ki je bil na poti proti Kranjski Gori. 38 avtomobilov, med njimi mercedesi, porscheji, pa ferrariji, vsi izdelani pred letom 1957, se je namreč zbralo na osrednjem trgu gorenjskega turističnega središča. Lastnike starodobnikov je popotovanje po alpskih prestolnicah v okviru projekta Coppa dell Alpi prvič pripeljalo tudi v Slovenijo, od tu naprej pa jih bo pot vodila prek Avstrije, Lihtenštajna, Švice in Nemčije, pa vse do Francije.