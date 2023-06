380-tonski transformator na pot iz Ljubljane v Luko Koper z le 20 km/h

Na relaciji Ljubljana–Luka Koper bo danes in jutri v nočnem času potekal izredni prevoz. Skoraj 70 metrov dolga in 380-tonska kompozicija s transformatorjem bo v spremstvu vozil Policije in Darsa potovala s hitrostjo le 20 km/h. Na pot bo krenila nocoj ob 20. uri, jutri čez dan "počivala" na nekdanji cestninski postaji Videž, ob 20. uri pa bo nadaljevala pot proti Luki Koper. Zaradi varnosti obstaja možnost občasnih zaustavitev prometa in zastojev, zato bodite previdni.

Celotna kompozicija izrednega prevoza – transformatorja – je po podatkih Policije dolga 69 metrov, široka 4,70 metra in visoka 4,40 metra ter težka 380 ton. Po cesti se bo premikala s hitrostjo 20 km/h, zato je izredni prevoz treba opraviti v dveh delih. Nocoj ob 20. uri bo krenila iz Ljubljane po avtocesti do Kozine, kjer se bo v zgodnjih jutranjih urah ustavila na nekdanji cestninski postaji. V petek pa se bo spremstvo izrednega prevoza nadaljevalo od Kozine po avtocesti prek izvoza Bertoki v Luko Koper, so sporočili s Policije. Zaradi varnosti obstaja možnost občasnih zaustavitev prometa, pričakovati gre zastoje, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru. Voznikom priporočajo upoštevanje prometne signalizacije, spremljevalne ekipe, služb Darsa in Policije. Podoben izredni prevoz so sicer opravili že prejšnji teden, sledila pa bosta še dva: icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Časovnica poti izrednega tovora: ČETRTEK, 15. 6. 2023 20.00 – start – Šlandrova ulica (Črnuče) 20.45 – Brnčičeva/Štajerska cesta (Črnuče), obračanje in zamenjava vozil 21.45 – rondo Tomačevo H3 22.00 – vožnja po H3 23.00 – bivša CP Log A1 (počitek) 23.45 – start z bivše CP Log A1 04.00 – predvideni prihod na bivšo CP Videž Kozina A1 (četrtek) PETEK, 16.6.2023 20.00 – start z bivše CP Videž Kozina A1 21.30 – prihod na H5 ter izvoz Bertoki 21.45 – prehod prek izvoza na Bertoke, cesta Srmin 22.00 – nadaljevanje vožnje do Luke Koper 23.00 – predvideni prihod v Luko Koper Prevoz bodo na celotni relaciji spremljali policisti Specializirane enote za nadzor prometa (SENP), na relaciji od Ljubljane (Šlandrova ulica 10, Ljubljana-Črnuče) do razcepa avtoceste/Kozarje pa še dodatno policisti PPP Ljubljana.