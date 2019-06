Kaj se zgodi, ko se 3D tehnologija sreča s 600 let starimi umetninami?

Povsem novo doživetje likovne umetnosti je omogočila 3D tehnologija, ko so jo združili s 600 in več let starimi slikami renesančnih mojstrov. Razvijalci iz Trsta, pionirji na svojem področju, so prvih 20 del, ki so premierno na ogled javnosti, v 3D tehnologijo predelali v Kopru oziroma v tamkajšnjem Pokrajinskem muzeju.