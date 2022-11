3xZA. ZA prihodnost.

Zavezali smo se ZA neodvisno RTV, ZA dostojno starost in ZA učinkovito vlado. Zato je naš odgovor jasen. Glasovali bomo 3xZA!

Z glasom 3xZA pa boste, dragi državljanke in državljani, tudi pokazali, da je dovolj nezrelega in destruktivnega oviranja dela vlade za vsako ceno. In da je čas, da začnemo neovirano delati za ljudi. Zato je pomembno, da v nedeljo gremo na referendum v čim večjem številu in glasujemo 3xZA. Glasujemo ZA prihodnost.