4 dejavniki, na katere morate paziti pri nakupu zemljišča na Hrvaškem

Gradnja nepremičnine, pa naj bo to družinska hiša, stanovanjski ali poslovni objekt, je velik izziv in ena največjih naložb v življenju. Inflacija in cene gradbenega materiala tudi na Hrvaškem nenehno rastejo, kar otežuje načrte tistim, ki želijo svoje premoženje tam investirati v nepremičnine. Kljub temu, povpraševanje po gradbenih zemljiščih pri naših sosedih ne pojenja, kar kažejo tudi podatki hrvaškega Državnega statističnega urada. Januarja 2023 je bilo izdanih 937 gradbenih dovoljenj, kar je za 19,1 odstotka več kot leta 2022. Da Hrvatje najraje vlagajo v nepremičnine, je znano že od prej, in glede na slovenske statistične podatke, je razvidno, da tudi Slovenci radi vlagajo pri sosedih. Po podatkih Banke Slovenija imajo slovenski državljani in podjetja na Hrvaškem skupnih naložb v vrednosti 2,93 milijarde evrov, od tega pa je slabih 60% naložb v nepremičnine. Pri izbiri zemljišča za gradnjo bodo mnogi najprej pozorni na njegovo ceno in lokacijo, vendar so enako pomembni še mnogi drugi vidiki, od katerih je odvisna uspešnost celotnega projekta. Da se uspešno izognete vsem preglavicam pri razvoju svoje nepremičnine, je najlažje, če prepustite delo strokovnjakom - Panorama Group, podjetje za razvoj nepremičnin, s sedežem na otoku Krku, nudi edinstven in prilagojen pristop vsaki stranki, ne glede na to, ali išče hišo s panoramskim pogledom na morje, primerno gradbeno zemljišče, sodobno opremljeno stanovanje ali pa poslovni prostor. V več kot 15 letih delovanja je podjetje zgradilo več kot 20 objektov, od samostojnih vil do večstanovanjskih objektov.

Panorama Group združuje kar štiri celovite storitve: svetovanje, inženiring, gradnjo in prodajo. Strokovna ekipa Panorama Group svetuje, usmerja, nadzoruje gradbena dela ter skrbi za kakovost materialov in primerno izvedbo del na vaši nepremičnini, zato da se vi lahko znebite stresa pri iskanju ali gradnji nepremičnin. Podjetje je z vami od začetka do konca, pri tem pa se drži svojega mota "Just enjoy". Zaradi obsežnega poznavanja hrvaškega nepremičninskega trga ima podjetje dostop do ekskluzivnih ponudb ter do nepremičnin, ki niti niso na voljo na trgu, vi pa ste lahko prepričani, da boste našli dom svojih sanj. Panorama Homes ponuja nepremičnine na celotnem otoku Krku in njegovi okolici, vse od opatijske riviere do Novega Vinodolskega. Če ste v postopku nakupa zemljišča za gradnjo na Hrvaškem, Panorama Group z vami deli nekaj ključnih nasvetov. 'Čisti' papirji Ponudbo gradbenih zemljišč običajno pregledujemo na oglasnikih ali spletnih straneh specializiranih agencij. Ko najdete za vas primerno zemljišče, najprej preverite njen pravni status. Tovrstne zanesljive podatke lahko na Hrvaškem, tako kot v Sloveniji preverite v zemljiški knjigi, ki je javna evidenca o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. Zemljiška knjiga je objavljena na spletu in je brezplačno dostopna vsem. Tam lahko preverite tudi podatke o lastniku parcele, površini in njeni namembnosti. Slednja je pomemben dejavnik, ki vpliva na zahtevnost postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja. Pri nakupu zemljišča bodite pozorni tudi na njegovo vrsto in namembnost, saj je v primeru gradbenega zemljišča postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja tako lažji.

Mikrolokacija Bližina središča mesta, šol, trgovin, ali želja po mirnem okolju ter bližina obale? Ko najdete odgovor na to vprašanje, boste vedeli, kje iskati zemljišče. Mikrolokacija močno vpliva na ceno – bližje kot je zemljišče mestnemu središču, plaži ali pa ponuja pogled na morje, višja je cena. Vsaka od mikrolokacij ponuja svoje prednosti, ki pa so odvisne od posameznikovih želja. Dostopnost infrastrukture Pri vsaki nepremičnini je ključna dostopnost okoliške infrastrukture v neposredni bližini zemljišča – vodovodno, električno, plinsko, kanalizacijsko omrežje. V primeru odsotnosti teh priključkov, je bistveno preveriti stroške povezovanja na želeno infrastrukturo pred samim nakupom zemljišča. Če je zemljišče že opremljeno s tovrstnimi priključki, je lastnik dolžan plačati komunalni prispevek občini oziroma mestu, na območju katerega zemljišče leži.

