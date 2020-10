4 dni za poslovno transformacijo – nova realnost zahteva nove koncepte

O pomenu celostne preobrazbe podjetja in njenih izzivih se pogovarjamo že daljše obdobje, v zadnjem času pa smo doživeli zgodovinsko najhitrejše spreminjanje okolja v globalnem smislu. Če je prej veljalo dejstvo, da je uvajanje sprememb dolgotrajen proces, smo s COVID 19 situacijo dokazali, da ne samo posameznik, ampak družba kot celota, svoje vzorce obnašanja lahko spremeni v trenutku. Večja fleksibilnost trga dela, inovativne rešitve, ki jih je kot vedno, spodbudila tudi ta krizna situacija in še mnogo drugega, nas je postavila v novo realnost. In ni še konec. In tudi ta realnost bo postregla z zmagovalci in poraženci. Kaj bo vplivalo na to, v kateri skupini se bomo znašli mi? Eden od pravilnih odgovorov je zagotovo tudi znanje.

Dostop do znanja je zelo enostaven, vsepovsod priložnosti, ki nam ponujajo vabljive vsebine. Prav to je razlog, da moramo biti pri njegovem izboru zahtevni in previdni. Zahtevajmo uporabno vrednost, ki nam bo omogočala razumevanje konceptov in možnost njihove aplikacije na naše potrebe. Znanje, za katerega vemo, da je mednarodno primerljivo in preverjeno na globalnih primerih dobre prakse. Znanje, s katerim bomo znali odgovoriti na unikaten izziv svojega delovnega področja. Znanje, ki je posredovano na učinkovit, inovativen in moderen način.