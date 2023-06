4. junij, dan slovenskega krvodajalstva: hvala za 70 let plemenitih dejanj!

Ob 4. juniju, dnevu slovenskega krvodajalstva, se partnerji krvodajalske iniciative Daruj energijo za življenje, v kateri že 13. leto združujejo energijo Zavod RS za transfuzijsko medicino, Rdeči križ Slovenije in Petrol, zahvaljujejo vsem krvodajalcem in krvodajalkam. Ponosni smo lahko na veliko družino srčnih ljudi, ki z darovanjem krvi pomagajo pri zdravljenju bolnikov in omogočajo, da številna življenja tečejo dalje.

Tradicija darovanja krvi pri nas je dolga, saj so 4. junija 1945, torej pred 78 leti, odvzeli in shranili prve steklenice krvi. Zato 4. junija vsako leto obeležujemo dan slovenskega krvodajalstva. Letos pa slavimo tudi lep jubilej – 70 let prostovoljnega in organiziranega krvodajalstva v Sloveniji. 9. marca 1953 je namreč v Zagorju potekala prva organizirana terenska krvodajalska akcija. Rdeci kriz Slovenije v sodelovanju s transfuzijsko službo od takrat brez premora organizira krvodajalske akcije, ki se jih je udeležilo več kot šest milijonov krvodajalcev. V vseh 70 letih je bilo odpovedanih le 12 terenskih krvodajalskih akcij, v glavnem zaradi naravnih ovir – plazu, zledu in poplav. Sedem krvodajalskih akcij pa je bilo v času pandemije covida-19 odpovedanih zaradi posebnih epidemioloških pogojev in preprečevanja prenosa okužb. Rdeci križ Slovenije skupaj s transfuzijsko službo vsako leto organizira več kot 1180 krvodajalskih akcij. Na terenskih krvodajalskih akcijah zberemo skoraj polovico potrebne krvi. V vseh teh letih se ni nikoli zgodilo, da bolniku ne bi zagotovili potrebnega zdravljenja s krvjo.

Krvodajalstvo predstavlja nepogrešljiv del zdravstvenega sistema. V Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. Za nemoteno delovanje zdravstva vsak dan potrebujemo vsaj 350, vsak mesec pa 8000 krvodajalcev. Na leto to pomeni vsaj 95.000 krvodajalcev oziroma, izraženo v litrih, vsaj 40.000 litrov krvi, iz katere pripravimo komponente krvi in zdravila iz krvi. Zaradi različne porabe in roka uporabnosti posameznih krvnih komponent je treba zaloge enot krvi vseh krvnih skupin ves čas nadzorovati, uravnavati in obnavljati. Poseben izziv predstavljajo poletni meseci, ki so pred nami, saj so krvodajalci na počitnicah, potrebe po krvi pa ostajajo zaradi zdravljenja bolnikov enake, lahko pa so celo večje zaradi večje oskrbe poškodovancev, udeležencev v nesrečah.

Zato iskrena hvala vsem, ki darujete kri, in tako pomagate vzdrževati zadostne zaloge varne krvi vseh krvnih skupin. Ne pozabite na darovanje krvi tudi v času poletnih počitnic.

Daruj energijo za življenje – že 13 let

V družbeno odgovorni krvodajalski iniciativi Daruj energijo za življenje že 13. leto združujejo energijo Zavod RS za transfuzijsko medicino, Rdeči križ Slovenije in Petrol. Z različnimi komunikacijskimi aktivnostmi opozarjajo na pomen krvodajalstva in krvodajalcev ter spodbujajo k rednemu darovanju krvi. Povečujejo tudi zavedanje o temeljnih človeških vrednotah, predvsem solidarnosti in strpnosti med ljudmi, pripravljenosti pomagati. Vsako leto posebno pozornost namenjajo komuniciranju z mladimi, bodočimi krvodajalci, in jih vabijo, da postanejo del velike družine srčnih ljudi, tudi prek družbenih omrežij Facebook , Instagram in TikTok .

Vsako leto se družini srčnih ljudi pridruži veliko število novih krvodajalcev. Nadaljujmo in prenašajmo plemenita dejanja še naprej iz roda v rod!

KORISTNE INFORMACIJE

Kako lahko darujem?

Krvodajalske akcije se lahko udeležite le ob predhodni najavi po telefonu, zaradi preverjanja meril za darovanje krvi in dogovora o uri in dnevu prihoda. Naročite se lahko vsak delovnik. >>

Kri lahko darujete na terenskih krvodajalskih akcijah ali v transfuzijskih centrih po vsej Sloveniji.

Vse, ki bi želeli postati krvodajalci, pa vabijo, da se vpišete v spletno bazo , da vas lahko povabimo na odvzem krvi.

Kdo lahko daruje?

Krvodajalec je lahko vsaka polnoletna, zdrava oseba, stara od 18 do 65 let, ki ustreza merilom za izbor krvodajalca. Merila, ki jim mora krvodajalec ustrezati, so podrobneje opisana na spletni strani www.ztm.si in www.daruj-kri.si v zavihku Lahko darujem?