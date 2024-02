Štiri leta po nasilni smrti mlade mame bolečina ne pojenja

S tem je zazevala nedoumljivo velika praznina, ki tudi štiri leta po tragediji ni prav nič manjša. Romana je imela iz prejšnje zveze še sina, v času zločina je bil star šest let, začel je obiskovati osnovno šolo. Otroka so po njeni smrti razdvojili. Sin je odšel živet k svojemu očetu, hčerko je pod okrilje svoje družine in otrok vzela pokojničina sestra. Edino stičišče, edina vez, ki jo imajo s pokojno mamo Romano, je hiša. Hiša, v kateri je na tako krut način in povsem nepričakovano izgubila življenje.

Lep sončen dan nas je pričakal v naselju Potok v občini Straža na Dolenjskem, ki je znan po lesenem mostu čez reko Krko. A sončni žarki niso prav nič omilili srečanja s sicer prijetno gospo, mamo pokojne Romane, ki si ta dan ni nadela ličil. Z razlogom.

"To je prostor, na katerega je bila Romana prinesena iz hiše. In to je prostor, mimo katerega se vsak dan sprehodim," je Liljana Muhič povedala že s solzami v očeh. Ko sem jo prosila, naj mi opiše, kako so potekali dogodki tisti dan, ko je opisovala, kako je komajda prispela na igrišče v Novem mestu z malima vnukoma, že je zazvonil njen telefon, so solze začele neustavljivo teči po njenih licih. "Prosila me je, naj otroka odpeljem iz hiše, želela se je pogovoriti s partnerjem, da je konec. Izvedela je namreč, da jo ponovno vara, in odločila se je temu narediti konec," je s težavo izrekla Muhičeva. Začutila sem stisko mame, ki razmišlja, kaj bi bilo, če bi ostala doma, zakaj ni ostala doma. A tega, kar je sledilo, ni mogel predvideti ne glede na težave nihče. Nihče si ne more predstavljati, da lahko kdor koli, kaj šele partner, tako krvoločno obračuna s svojo partnerko, in to celo takšen, ki ima z njo otroka.