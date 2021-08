Po mnenju dermatologov…4 napake, ki jih dela 89.7% žensk, ki na skrivaj pospešujejo staranje kože. Te povzročajo gube na vseh predelih vašega obraza. Ali jih počnete tudi vi?

Staranje je povsem naraven proces vendar… zagotovo se boste strinjali, da ste že bili v slednji situaciji… Spoznali ste novo osebo in ko vam je povedala koliko let ima, niste mogli verjeti. “Kako je to mogoče?” Ja, obstajajo načini kako ohraniti vašo kožo napeto, sijočo ter mlado. Brez uporabe nevarnih, nenaravnih in dragih metod kot so brizganje botoksa. Po spletu krožijo razni nasveti kako do lepe in zdrave kože kot so: prenehanje s kajenjem, kako pomembno je spanje, da je potrebno piti veliko vode, da je nujno jesti vitamine ter se izogibati sladkorju… Ampak do vidnih rezultatov pride, ko odpravite te 4 napake, katerih se mogoče niti ne zavedate. Te napake na skrivaj starajo vašo kožo in povzročajo vidne znake staranja kot so gube na čelu, med obrvmi, gubice okoli ust in pod očmi. Zavedanje teh 4ih napak bo za vedno spremenilo vaš pogled na oskrbo kože ter gub. Se sliši zanimivo? Berite naprej: Napaka #1: Navidezna umazanije vašega vzglavnika

Ljudje se ponoči znojimo (“švicamo” po domače). To se lahko posebej vidi na svetli prevleki našega vzglavnika, na katerem počiva naša glavo, naš obraz. Tako je naš vzglavnik vsako noč prepojen z raznimi olji, odmrlimi delci kože ter ostalimi umazanijami. Vse to razdraži našo kožo, ta pa postaja vse bolj mastna. In to ima lahko dolgotrajne posledice — gube na čelu. Zato dermatologi predlagajo, da prevleko za vzglavnik ter posteljnino operete vsaj enkrat tedensko in tako sperete razna olja ter umazanijo z vašega vzglavnika. Tako vaš obraz ponoči ni izpostavljen snovem, ki povzročajo razdraženo ter mastno kožo, ki vodi do gub na vaših licih ter čelu. Napaka #2: Uporaba sončnega faktorja poleti Vsi se strinjamo da je vitamin D, ki ga pridobimo preko sončne svetlobe, zdrav za naše telo. Vendar velika napaka, ki jo večina žensk naredi je, da uporabljajo sončno kremo in druge sončne faktorje le v poletnih mesecih. Če je naša koža izpostavljena soncu in proti temu ni primerno zaščitena, potem lahko pride do raznih poškodb kože kot so opekline, prezgodnje staranje kože, ali celo kožni rak. To ne velja le za poletne mesece. Priporočljivo je, da svojo kožo (predvsem obraz) primerno zaščitite vsak dan in se s tem izognite raznim nevšečnostim. Napaka #3: Nepoznavanje metode hladne kopeli

Medtem, ko je ta metoda še povsem nepoznana v zahodnem svetu, se je v Azijskih kulturah uporablja že stoletja. Nanjo prisegajo Azijke, ki imajo pri 70ih letih še vedno napeto, mlado in zdravo kožo, na kateri redko zasledimo kožne gube. Poleg tega pa je metoda praktično brezplačna, naravna in jo lahko opravite v udobju lastnega stanovanja. Metoda deluje na principu “šoka kože”: 1. Zjutraj ko vstanete, si umijte obraz kot po navadi 2. V posodo nalijte mrzlo vodo ter vanjo stresite kocke ledu -- Bolj mrzla kot je voda, boljši bo učinek. 3. V posodi z ledeno vodo namočite brisačo za obraz in jo namakajte do 3 minute. 4. Brisačo položite na obraz za 30 sekund S tem šokirate kožo, kar povzroči da se koža na vašem obrazu napne in tako postane bolj čvrsta. S tem pospešite tudi krvni obtok na obrazu, kar zmanjšuje ter celi vidne gube na obrazu. Napaka #4: Uporaba toplotno obdelanih izdelkov Kruta realnost… Večina izdelkov na trgu vas bodo pustili brez vidnih rezultatov ter praznih denarnic. Kljub temu, da so izdelki izdelani iz sestavin, ki preverjeno zmanjšujejo vidne učinke staranja, to še ne pomeni da bodo delovali. Ker kaj je veliko bolj pomembno kot sestavine? Kako so te sestavine obdelane pri sami proizvodnji izdelka. Večina podjetij, svoje izdelke obdelujejo pod visoko temperaturo. Vendar s tem tudi zmanjšajo (ali celo onemogočijo) delovanje posameznih sestavin. Zato so izdelki, ki niso toplotno obdelani veliko bolj učinkoviti in prinašajo vidne rezultate kar v 1-2 tednih. Še nedavno nazaj, takih izdelkov ni bilo moč zaslediti na slovenskem trgu. Ali pa so bile njihove cene astronomsko visoke. Vendar pred kratkim je na slovenski trg prišla švicarska rešitev ki: - Ne obdeluje svojih produktov s toploto, kar jih naredi bolj učinkovite. - Vsebuje sestavine, ki so ročno izbrane s strani švicarskih dermatologov. - Ki bila v razvoju več let in nanj prisegajo najbolj znani svetovni zdravniki ter dermatologi. - Ter je šla skozi 4 različna neodvisna testiranja. Deluje na osnovi peptidne metode, ki zavira živčne impulze do vaših mišic, ki povzročajo nastajanje kožnih gub. Do sedaj so jo uporabljale le zvezdnice v ameriškem Hollywoodu in šele pred kratkim je postala dostopna ostalim ženskam v obliki serumaBotox Power.

icon-link Tako izgleda serum Botox-Power. Naj vas velikost ne zavede, saj je izdelek koncentriran. FOTO: Swiss Power

Serum doseže učinke na ravni botoksa, vendar je brez botulinskega toksina ter kontraindikacij. Sestavljen le iz preverjenih naravnih sestavin: - koencim Q10 - kolagen - hialuronska kislina - olje grozdnih pečk - čebelji vosek - elastin Te so bile zasnovane da delujejo skupaj in vaši koži daje teksturo, sijaj, izboljša čvrstost ter zmanjša število tankih linij ter gub. Ženske, ki ga uporabljajo so prve vidne rezultate dosegle že v prvih dveh tednih uporabe. Podoben produkt, bi na trgu stal vrtoglave vsote, ampak ker podjetje Swiss Power prodaja brez posrednikov, so njihovi izdelki cenovno ugodni, kljub temu da vsebujejo prvovrstne naravne sestavine kot so koencim Q10, hialuronska kislina ter kolagen. Preberite kaj o Botox-Power serumu pravijo drugi:

"Ta izdelek je kot steklenička "magije". Po enem tednu uporabe so se mi gubice na čelu zmanjšale, celo moje smejalne gubice so manjše. Zelo sem zadovoljna z rezultati." – Majda, 62 let

