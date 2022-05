4 razlogi za nakup seta treh podlog za žar

Večina ljudi pravi, da je hrana z žara okusnejša kot hrana iz pečice. Aroma, ki se pridobi na žaru je preprosto nebeška. Obstaja pa samo en način za maksimalen izkoristek vašega žara - set GrillMat, ki je sestavljen iz treh podlog za žar.

Berite dalje, da bi izvedeli, zakaj v vašem gospodinjstvu potrebujete ravno ta set treh podlog za žar, ki vam bo pokazal pot do popolnih jedi iz žara. Vsaka od teh podlog vam bo zagotovila popolnoma nov razpon okusa in vonja - ne gleda na vaše kuharske spretnosti; od hamburgerjev in hrenovk do zelenjave na žaru.

icon-expand

Ni več zažgane hrane Hrana pripravljena na žaru ima neprimerljivo boljši okus, ampak zahteva večje priprave. Da se vam ne bi bilo treba več obremenjevati, če je jakost ognja/temperature primerna, ali se bodo meso, riba, zelenjava zažgali, preprosto postavite eno podlogo GrillMat in uživajte v tem posebnem zvoku pripravljanja hrane - ne da bi se kaj zažgalo. >> Poskusite nove stvari in ne zamudite okusov, ki vam jih omogoča pečenje na žaru. << Majhni kosi hrane ne bodo padali čez rešetke žara Sigurno ste že kdaj doživeli žalosten prizor, ko vam eden od najbolj sočnih kosov mesa ali zelenjave pri obračanju pade čez rešetke in je za vedno izgubljen. Podloga GrillMat bo poskrbela, da bodo tudi najmanjši koščki hrane ostali na površini žara.

icon-expand

Poleg tega, da zadrži hrano, je samo čiščenje rešetk s temi podlogami pravi mačji kašelj. Hrana se ne bo dotikala rešetk, vam pa se ne bo treba mučiti z napornim čiščenjem. Primerne za uporabo kjerkoli Če mislite, da so te podloge le sezonske in so samo za žar, ste v zmoti! Podloge so izdelane iz visokokakovostnih materialov, ki se lahko uporabljajo tudi v pečici. Omogočijo vam, da pripravite slane ali sladke jedi, kot je različno pecivo ali kolači. Ob pripravi jedi v pečici ali na žaru ni potrebno dodati maščobe ali olja. Na podlogi GrillMat se bosta meso in zelenjava pekla v lastnem soku in obdržala vse svoje hranljive snovi.

icon-expand GrillMat FOTO: Arhiv ponudnika

Prožne in super praktične To je ena od neverjetnih značilnosti podloge GrillMat. Podloge za žar so zelo prožne in so primerne za vse tipe žara. Ne boste imeli težav s samim nameščanjem na žar ali v pečico, niti se ne bodo premikale, medtem ko na njih pečete katerokoli vrsto hrane. Po uporabi se podloge zvijejo in shranijo na prikladnem mestu. Če ste kdaj zažgali hrano, ko ste pripravljali hrano na žaru ali pa ste bili razočarani, ker so vam koščki hrane popadali čez rešetke žara, morate kupiti to podlogo za žar. Te podloge bodo zaščitile vaš žar pred rjavenjem in olajšale čiščenje. Če obožujete jedi z žara ali poznate nekoga, ki jih potrebuje, potem bi morali resno tazmisliti o nakupu seta podlog GrillMat, le-te so ena od boljših investicij, ki jih lahko naredite za pečenje na žaru.

icon-expand GrillMat FOTO: Arhiv ponudnika