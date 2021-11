4 razlogi, zakaj je Huawei nova 9 idealen za fotografije na družbenih omrežjih

Sliši se naporno in tudi je, če nimate primernega orodja. Z najnovejšim pametnim telefonom Huawei nova 9 je fotografiranje, snemanje in objavljanje na družbenih omrežjih preprostejše kot kadarkoli prej. Podjetje Huawei je vodilno na področju mobilne fotografije in novi telefon sledi temu trendu s čudovitimi in kakovostnimi fotografijami. Opremljen je namreč z vrhunskim sklopom zadnjih kamer 50 MP Ultra Vison AI Quad, 32-milijonsko sprednjo kamero, inovativnim barvnim filtrom (RYYB) na tipalu glavne kamere in rešitvijo XD Fusion Engine za izboljšavo kakovost fotografij in ohranjanje podrobnosti. Z vrhunsko strojno opremo in bogatim naborom fotografskih načinov zato nudi neprimerljivo fotografiranje, snemanje in možnosti urejanja posnetkov.

Naj vaš Instagram profil krasijo čudoviti posnetki

Pametni telefon Huawei nova 9 je opremljen s sistemom kamer Ultra Vision. Vključuje 50-milijonsko glavno kamero z barvnim filtrom RYYB in tipalom velikim 1/1,56 palca, ki z visoko občutljivostjo na svetlobo omogoča zajem zelo kakovostnih fotografij, 8-milijonsko kamero z utraširokim kotom, 2-milijonskima globinsko in bližinsko kamero, s katero lahko prizor približate na razdaljo samo 4 centimetre, in 32-milijonsko sprednjo kamero z 1/2,8 palčnim tipalom. S tolikšno fotografsko vsestranskostjo lahko zajemate fotografije visoke ločljivosti neodvisno od časa dneva. Od uličnih fotografij, nočnega neba, preko portretov z zamegljenim ozadjem do očarljivih bližinskih (makro) fotografij.

Zahvaljujoč barvnemu filtru RYYB z dvema rumenima namesto zelenima pikama v mozaiku, ki ga najdete ekskluzivno v telefonih Huawei, tipalo glavne kamere zajame za 40 odstotkov več svetlobe kot tipala s filtri RGGB. Dodatni podatki o svetlobi pa pametnemu telefonu Huawei nova 9 omogočajo, da ustvari svetlejšo fotografijo tudi med fotografiranjem v slabših svetlobnih razmerah.