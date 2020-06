Izkoriščanje pacientov: 40 evrov za 'običajno' zaščitno opremo pri zobozdravniku

Ste bili po koncu epidemije pri svojem zobozdravniku in vam je zaračunal dodatek za plačilo zaščitne opreme, ki jo mora uporabljati med vašim pregledom? Že pred časom smo poročali, da bodo imeli zobozdravniki zaradi zagotavljanja zaščitne opreme višje stroške, da pa jih tisti v javni zdravstveni mreži in zasebniki s koncesijo ne smejo prelagati na paciente, saj bodo dobili stroške zaščitne opreme pokrite iz zdravstvene blagajne. A očitno tudi pri koncesionarjih tega ne upoštevajo vsi.

"Morebitne dodatne stroške zaradi obvladovanja okužb s covid-19 po preklicu epidemije v breme ZZZS lahko dogovori osem partnerjev v zdravstvu v okviru aneksa k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020, pri čemer na ZZZS opozarjajo, da bo treba za to zagotoviti ZZZS tudi dodatna finančna sredstva iz državnega proračuna, na vladi in v državnem zboru pa bo treba spremeniti tudi poseben odlok, tako da se poveča najvišja dovoljena poraba javne zdravstvene blagajne v letu 2020. ZZZS namreč ocenjuje, da bo v letošnjem letu že glede na obstoječe obveznosti posloval z okoli 100 milijonov evrov nepokritega primanjkljaja prihodkov nad odhodki. To pa pomeni, da tudi za morebitne dodatne obveznosti nima virov za njihovo kritje."

Sicer glede teh stroškov zasebnikov na ZZZS pojasnjujejo: "Stroške, ki so nastali zaradi obvladovanja epidemije covid-19, krije proračun Republike Slovenije na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije covid-19 (Uradni list RS, št. 61/20), ki v okviru sprememb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, v 33. členu določa, da se zaradi epidemije v državnem proračunu zagotavlja sredstva za financiranje ukrepov, sprejetih za omilitev posledic epidemije. Pri tem si veliko obetamo tudi od evropskih mehanizmov pomoči, ki se lahko uporabijo tudi v takšnih primerih, zato pričakujemo, da bomo v Sloveniji uporabili tudi koriščenje sredstev Solidarnostnega sklada EU za podporo ukrepom za blažitev posledic epidemije, tako da bi te stroške v celoti ali vsaj del njih krili iz evropskih sredstev ter bi tako razbremenili sredstva slovenskega državnega proračuna."

Še več nejasnosti je pri zobozdravnikih zasebnikih brez koncesije. Ti so sicer predlagali, da bi to pokrile zavarovalnice, saj so v času epidemije samo zaradi neizvajanja zobozdravstvenih storitev privarčevale od sedem do osem milijonov evrov. V nasprotnem primeru bodo morali ta strošek preložiti na svoje paciente. Kar so očitno nekateri tudi storili.

Pregledali smo cene zaščitne opreme, ki jo morajo zagotoviti zobozdravniki, a nam ni jasno, od kod jim znesek 40 evrov, saj so cene opreme bistveno nižje. Prav tako ni znano, koliko pacientov je moralo do zdaj plačati dodatek za covid-19.

Na Zdravniški zbornici Slovenije so inštitutu pojasnili, da niso pristojni za to področje, medtem ko na zdravstvenem ministrstvu pojasnil še niso dali. So se pa obrnili na referentko podjetja Combic, kjer zaščitno opremo prodajajo, a nimajo informacije, da bi se ta kasneje zaračunavala pacientom.

Obrnil se je na Inštitut za varstvo pacientov, kjer so za pacienta izvedli reklamacijo plačila, zobozdravnik pa mu je povrnil strošek. Iz ordinacije so jim pojasnili, da omenjeni dodatek vsebuje plačilo osebne opreme zobozdravnika in set za pacienta. Kaj ta set za pacienta vključuje, pa od zobozdravnika niso dobili. Prav tako jim je pacient pojasnil, da seta zaščitne opreme ni dobil.

Pred časom nam je pisala bralka, ki je dodatek morala plačati pri zasebniku s koncesijo. "Zelo sem ogorčena in jezna, kako nekateri služijo na ta račun,"je dejala bralka, ki je dobila račun za 30 evrov. Od tega so ji 14 evrov zaračunali za zagotavljanje in uporabo zaščitnih sredstev ter 16 evrov za pripravo in čiščenje ordinacije. Bralka se je zato obrnila na ZZZS, kjer so ji dejali, da naj pošlje račun in da ji bodo sredstva povrnili v juliju.

"Takšno doplačilo (za zaščitno opremo) v javni zdravstveni službi ni predvideno, zato se lahko zavarovana oseba pritoži bodisi pri izvajalcu zobozdravstvene storitve, bodisi pri območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pri čemer naj predloži tudi ustrezen račun, na podlagi katerega se lahko izvede povračilo stroškov. Kot ste seznanjeni, tudi bolniki s covid-19 za zdravljenje na infekcijski kliniki ali za pregled pri družinskem zdravniku niso nič doplačali zaradi zaščitne opreme, enako zato velja tudi za obisk zobozdravnika v javni zdravstveni mreži,"pojasnjujejo na ZZZS.

Na vprašanje, koliko takšnih zahtevkov za povračilo so prejeli, na ZZZS odgovarjajo, da za zdaj zavod ni prejel nobene vloge zavarovanih oseb za povračilo stroškov zaradi plačila zaščitne opreme. Prejeli so en klic zavarovane osebe glede upravičenosti do zaračunavanja teh stroškov določenega izvajalca. V tem primeru je pristojna območna enota ZZZS takoj tudi stopila v stik z izvajalcem in preprečila nadaljnje neupravičeno zaračunavanje. "ZZZS je izvajalce tudi obvestil o načinu obračunavanja storitev v času epidemije in o potrebi po spremljanju stroškov za nabavo osebne zaščitne opreme in potrebnih razkužil. Pri tem smo jih tudi pozvali, naj stroškov ne prelagajo na zavarovane osebe."