40 hišic z darilno in gostinsko ponudbo v Ljubljani zaprlo svoja vrata

Praznikov je konec. Pestrega dogajanja po mestih tudi. Tako so svoja okenca včeraj zaprle še gostinske stojnice v Ljubljani. Od prazničnega programa so se poslovili tudi v Mariboru in na Obali. Obisk v vseh treh obljudenih mestih je bil sicer decembra dober, v novo leto turistični delavci tako vstopajo z dobrim izkupičkom. Katerih koncertov so se obiskovalci najbolj razveselili ter kateri izdelek s prazničnih stojnic je bil najbolj zaželen?