40 let rumene rutice, ki v prometu varuje najmlajše in opozarja voznike

V agenciji svetujejo, naj starši skupaj z otrokom prehodijo šolsko pot še pred začetkom šolskega leta, nato pa otroka spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu.

Direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar pred prvim šolskim dnem starše prosi, naj poskrbijo, da bodo otroci dobro vidni, s svojim odgovornim ravnanjem v prometu pa naj bodo zgled.

"Skoraj 20.800 učencev bo v četrtek šolsko pot prehodilo prvič, zanje je to povsem nova izkušnja, zato morajo vsi udeleženci v prometu poskrbeti, da bodo na teh poteh varni, ne le danes, temveč vse dni v letu. Starše in skrbnike naprošamo, naj poskrbijo, da bodo otroci dobro vidni, s svojim odgovornim ravnanjem v prometu naj bodo zgled, saj so dobre prometne izkušnje dragocena popotnica za vse življenje. Opozarjamo tudi na nujnost nošenja rumenih rutic za otroke prvih in drugih razredov osnovne šole, ki pomembno prispeva k varnosti otrok. Letos obeležujemo že štiri desetletja od zakonske uvedbe rumene rutice. Otroci na promet gledajo z drugačne perspektive, sploh mlajši ravnajo impulzivno, ne znajo dobro presoditi hitrosti bližajočih vozil, v prometu so nepredvidljivi. Vsi skupaj zato z največjo mero odgovornosti soustvarjajmo varnejše poti za vsakega otroka, vse dni v letu," je poudaril Hribar.

V AVP so ob tem opozorili voznike, da je treba hitrost vožnje prilagoditi razmeram na cestah, pripetost z varnostnim pasom pa je izjemnega pomena za varno vožnjo vseh potnikov. Vozniki naj spoštujejo ustrezno varnostno razdaljo, za volan pa naj vedno sedejo le trezni, jih pozivajo. Ob tem opozarjajo voznike vseh vozil še, da mobilni telefoni ne sodijo v promet.

Letos bo otroke po celotni Sloveniji na šolski poti med 31. avgustom in 9. septembrom varovalo tudi veliko število prostovoljcev, med njimi več kot 1000 prostovoljcev Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije.