Ustavili več kot 100 voznikov, med njimi dvanajst pijanih

Kar dvanajst voznikov od 147, kolikor so jih v tokratni akciji ustavili mariborski policisti, je vozilo pod vplivom alkohola. Čeprav se večina zaveda, da alkohol in vožnja ne gresta skupaj, jih je nekaj spet iskalo izgovore, s katerimi so skušali upravičiti svoje dejanje. A policisti opozarjajo, da sta odvzem vozniškega dovoljenja in denarna kazen še najmanj, kar lahko doleti pijanega voznika.