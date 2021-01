40-odstotni porast števila začasnih prebivalcev na območju Kranjske Gore

V času epidemije so se ti marsikje spremenili kar v 'začasne prebivalce'. Številni so namreč našli povsem legalno možnost, kako denimo prek regijskih meja oditi na sonce v Kranjsko Goro, čeprav ne živijo na Gorenjskem. Lani je tako na območju Kranjske Gore začasno prebivališče prijavilo 2860 oseb, leto prej pa le 355. Domačinov 40-odstotni skok števila prebivalcev v zgolj zadnjih mesecih sam po sebi ne moti, moti pa jih, da zaradi nesorazmernosti ukrepov smučišče sameva, tik ob njem pa se gnetejo sankači in sprehajalci.

