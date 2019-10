40. Tek na Šmarno goro: najhitrejši Slovenec na tretjem mestu

Eritrejec Petro Mamu (42:17) in Kenijka Lucy Wambui Murigi ((50:55) sta postala zmagovalca 40. Teka na Šmarno goro. Najhitrejša Slovenca sta bila Timotej Bečan (43:19) na tretjem mestu in Barbara Trunkelj (56:27), ki je bila skupno na koncu med dekleti deveta.

Vse skupaj se je začelo leta 1979. "Šmarnogorske stezice so nam že dalj časa služile kot poligon za dnevno nabiranje kondicije, obenem pa so bila to leta rojevanja množičnih športno-rekreativnih prireditev. V takih okoliščinah pot do dirke na Goro ni bila dolga," so ob tem zapisala na spletni strani.

Jeseni leta 1979 je nato potekal prvi tek na Šmarno goro, prvih ducat let je veljal za lokalno prireditev, njegov pomen pa se je skozi leta razširil in leta 1992 je bil uvrščen med teke znotraj Pokala Slovenije v gorskih tekih. Leta 2004 pa je postal prva atletska prireditev v Sloveniji, ki je pridobila prestižni status "IAAF permit". Od takrat je Tek na Šmarno goro uvrščen v WMRA Grand Prix in predstavlja enega vrhuncev sezone gorskega teka v svetovnem merilu.