4000 ljudi letno prizadene, stroški za nego in zdravljenje pa izredno visoki

Možgansko žilne bolezni ter njihove posledice so pomembno družbeno breme v vseh razvitih državah sveta, vključno s Slovenijo. Možganska kap je vodilni vzrok tako telesne, kot tudi kognitivne oviranosti, poleg tega pa so stroški za nego in zdravljenje zelo visoki. Je najpogostejša nevrološka bolezen na svetu in samo v Sloveniji prizadene okoli 4000 ljudi letno.

Vsako leto drugi torek v maju obeležujemo evropski dan ozaveščanja o možganski kapi.

Najpomembnejša preventiva je zdrav način življenja. FOTO: Shutterstock

Možganska kap je nenaden dogodek v osrednjem živčevju, pri katerem je zaradi nezadostne oskrbe možganov s krvjo njihovo delovanje moteno za več kot 24 ur. Možganske celice za svoje delovanje potrebujejo nenehno oskrbo s kisikom, ki jim ga dovaja kri. Če je krvni obtok v možganih moten zaradi zamašitve, to povzroči smrt celic v tistem delu možganov, ki ga zamašena žila ne more več oskrbeti s kisikom. To vodi v nastanek značilnih simptomov in znakov, ki lahko trajajo nekaj tednov, mesecev ali so celo trajni. Podatki NIJZ o možganski kapi v Sloveniji za obdobje 2013-2017. Če simptomi minejo v nekaj dneh ali tednih, pravimo, da so bolniki preboleli manjšo možgansko kap. Pri okrog 20 odstotkih bolnikov je vzrok možganske kapi krvavitev v določenem delu možganov, o ishemični možganski kapi pa govorimo, ko prekinitev krvnega obtoka v delu možganov traja tako dolgo, da povzroči trajno možgansko okvaro.

Možgansko žilne bolezni ter njihove posledice v Sloveniji. FOTO: NIJZ

Kako prepoznate možgansko kap? Za prepoznavanje znakov možganske kapi si velja zapomniti besedo GROM. Gpomeni, da je prizadet govor, R pomeni, da delno ali popolnoma ohromi roka, Opomeni, da se povesi ustni kot obraza, M pa pomeni, da se mudi in da šteje vsaka minuta ter da je treba poklicati pomoč. Glavni dejavnik, ki vpliva na učinkovitost zdravljenja, je prav čas, v katerem bolniki pridejo do nevrologa.

