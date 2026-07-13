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40.000 glasov proti Jankoviću? Ali župan rezultat smatra kot nezaupnico?

Ljubljana, 13. 07. 2026 22.45 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Prenovljen športni park Savsko naselje

"Rumeni karton je opozorilo, jeseni lahko ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću pokažemo rdečega." Tako pobudniki referenduma o parkiranju, ki pravijo, da je bil izid referenduma šele začetek ter da bodo zahtevali tudi, da Ljubljančani odločajo o najbolj pomembnih temah – kanalu C0, parkirni hiši, sežigalnici. Ali izid referenduma že pomeni, da se Jankoviću maje stolček? Kako resno bi ga lahko ogrozili morebitni kandidaturi Urške Klakočar Zupančič, Antona Ropa in Luke Mesca?

"To je začetek prebujanja Ljubljane," komentirajo pobudniki referenduma, ki pravijo, da je župan Zoran Janković v nedeljo dobil 40.324 rumenih kartonov, pa čeprav so glasovanje izgubili, saj jim je za kvorum zmanjkalo nekaj manj kot 5000 glasov. Ali tudi sam rezultat referenduma vidi kot lasten poraz?

"Ne," je bil v oddaji 24UR ZVEČER jasen ljubljanski župan, ki meni, da pobudniki referenduma preprosto niso dosegli tega, kar zakon zahteva, na občini pa da so izpeljali referendum "tehnično izvrstno". "Sam se v referendum nisem mešal, niti nisem bil v kampanjo vpleten kot Zoran Janković, mestna občina ali moja lista. Preprosto sem čakal," je dodal.

Strinja se, da je doma ostalo 81 odstotkov Ljubljančanov, ki pa bi lahko na referendumu glasovali tako za kot proti. Pobudniki sicer trdijo, da je bila udeležba manjša zaradi poletnih počitnic, na kar je Janković odgovoril z besedami: "Oni imajo izjemno bujno domišljijo."

Prepričan je tudi, da je "40.000 rumenih kartonov" proti njemu, kot glasove na referendumu označujejo njegovi pobudniki, v resnici "največja škoda za Ljubljančane".

Vseeno je v primerjavi s tem Janković na zadnjih lokalnih volitvah zbral le nekoliko več glasov – 54.680. A kot je poudaril: "Proti županu Jankoviću so bile združene praktično vse stranke na desni, na levi pa Levica, Pirati itd. Ali se bodo na volitvah med sabo zmenili? Jaz to prepuščam Ljubljančanom in Ljubljančankam." Dodal je, da je povsem miren ter ocenil, da ima najboljšo ekipo.

Preberi še Oddanih več kot 40.000 glasov 'proti', a potrebnih bi bilo 45.500

Civilna iniciativa sicer napoveduje, da je bil izid referenduma šele začetek ter da bodo zahtevali tudi, da Ljubljančani odločajo o najbolj pomembnih temah – kanalu C0, parkirni hiši, sežigalnici. Očitajo mu, da daje prednost kapitalu in ne ljudem.

"Ne vem, kako bi oni lahko šli na referendum o C0, ker tam imamo vsa pravnomočna gradbena dovoljenja. Parkirna hiša – dobili smo gradbeno dovoljenje," je komentiral, glede sežigalnice pa je spomnil, da je že sam najavil, da bo, ko bodo zanjo dobili zeleno luč, predlagal referendum, na katerem bodo ljudi vprašali, ali si jo želijo.

Kako pa komentira vstop Urške Klakočar Zupančič v župansko tekmo ter ugibanja, da bi se v boj za županski stolček podal tudi Levicin Luka Mesec? V priloženem videoposnetku.

zoran janković referendum parkirišča ljubljana župan lokalne volitve
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