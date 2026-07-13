40.000 glasov proti Jankoviću? Ali župan rezultat smatra kot nezaupnico?

"To je začetek prebujanja Ljubljane," komentirajo pobudniki referenduma, ki pravijo, da je župan Zoran Janković v nedeljo dobil 40.324 rumenih kartonov, pa čeprav so glasovanje izgubili, saj jim je za kvorum zmanjkalo nekaj manj kot 5000 glasov. Ali tudi sam rezultat referenduma vidi kot lasten poraz?

"Ne," je bil v oddaji 24UR ZVEČER jasen ljubljanski župan, ki meni, da pobudniki referenduma preprosto niso dosegli tega, kar zakon zahteva, na občini pa da so izpeljali referendum "tehnično izvrstno". "Sam se v referendum nisem mešal, niti nisem bil v kampanjo vpleten kot Zoran Janković, mestna občina ali moja lista. Preprosto sem čakal," je dodal.

Strinja se, da je doma ostalo 81 odstotkov Ljubljančanov, ki pa bi lahko na referendumu glasovali tako za kot proti. Pobudniki sicer trdijo, da je bila udeležba manjša zaradi poletnih počitnic, na kar je Janković odgovoril z besedami: "Oni imajo izjemno bujno domišljijo."

Prepričan je tudi, da je "40.000 rumenih kartonov" proti njemu, kot glasove na referendumu označujejo njegovi pobudniki, v resnici "največja škoda za Ljubljančane".

Vseeno je v primerjavi s tem Janković na zadnjih lokalnih volitvah zbral le nekoliko več glasov – 54.680. A kot je poudaril: "Proti županu Jankoviću so bile združene praktično vse stranke na desni, na levi pa Levica, Pirati itd. Ali se bodo na volitvah med sabo zmenili? Jaz to prepuščam Ljubljančanom in Ljubljančankam." Dodal je, da je povsem miren ter ocenil, da ima najboljšo ekipo.