Papež Janez Pavel II. je Slovenijo prvič obiskal med 17. in 19. majem 1996. "To je dogodek, to je ekstra, to ni kar nekaj. To moraš iti," se spominja mimoidoča. "Bilo je zelo odmevno," pa pravi sogovornik. Njegov prihod je sprožil pravo evforijo. "Jaz sem bila v nebesih danes, vam povem," je 18. maja 1996 dejala udeleženka.

Organizacija tako množičnega obiska pa je bila velik logistični izziv. "Kakršnekoli faze obiska se je v Sloveniji udeležilo – jaz bom rekel 400.000 ljudi – in premik vseh teh množic je bil zahtevna naloga in hvala bogu je potekal brez ene same omembe vredne nesreče," je dejal tedanji notranji minister in vodja državnega odbora za pripravo papeževega obiska Andrej Šter.

Izkušnje iz prvega papeškega obiska bi lahko bile dragocene tudi ob morebitnem ponovnem prihodu poglavarja Katoliške cerkve v Slovenijo. Po besedah nekdanjega vodje državnega odbora za pripravo obiska bo tudi tokrat ključnega pomena sodelovanje in enotnost.

"Jaz mislim, da je prva naloga to, da Slovenija tako politično kot versko govori z enim glasom in da se kot družba poenotimo, da smo pripravljeni na ta obisk, ki ima seveda državniško in pastoralno polovico. Ti dve je treba združiti, ker obisk bo en sam," pravi Šter.

Prvi papeški obisk v Sloveniji je bil tudi velik medijski in varnostni dogodek. Spremljalo ga je okoli 750 novinarjev, za brezhiben potek pa je skrbelo skoraj 1800 policistov in številni prostovoljci.

"Lahko bi rekli, da je vse teklo kot po maslu, cela vojska policistov, okoli 1800 in prostovoljcev," je leta 1999 na našem informativnem programu poročal novinar Edi Pucer. "Tako kot pri ameriških predsednikih je vse naprej načrtovano in tako, je pa veliko bolj diskretno. Varnostniki so lepo temno oblečeni, ne kažejo orožja, niso taki 'bodyguardi' že navzven in je veliko bolj prijazno vse skupaj," pa pravi danes.

"Če bi prišel papež recimo v Stožice ali pa v Tivoli, bi se udeležil," pravi občan. "Najbrž ne, bom pa spremljal po televiziji," pa komentira drugi.

Tri desetletja pozneje spomini na obisk Janeza Pavla II. ostajajo živi, številni pa upajo, da bo prihodnji papeški obisk v Sloveniji znova povezal ljudi na podoben način.