42-letnik iz Cerknega doma skrival več kilogramov konoplje

Policisti PP Idrija so v enem od naselij v Občini Cerkno 42-letniku zasegli več kilogramov posušenih rastlinskih delcev in stekleničko z neznano tekočino. V sklopu hišne preiskave so našli in zasegli tudi druge predmete, ki služijo za namene nadaljnje preprodaje prepovedanih drog.

42-letni osumljenec iz naselja v Občini Cerkno je doma skrival več kilogramov posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo in stekleničko z neznano tekočino. Poleg tega so policisti v sklopu hišne preiskave našli in zasegli druge predmete, ki služijo za namene nadaljnje preprodaje prepovedanih drog. Zasežene rastlinske delce in stekleničko z neznano vsebino ter druge predmete so policisti poslali v nadaljnjo analizo. Policisti PP Idrija ga bodo ovadili na novogoriško okrožno državno tožilstvo, 42-letnik je namreč utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.