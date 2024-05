Čez ciljno črto z roko v roki pritekla tudi zlatoporočenca

V Radencih je potekal že 42. Maraton treh src, ki velja za najstarejšega v jugovzhodnem delu Evrope. In temu primerna je bila tudi množična mednarodna udeležba. Zmage v polmaratonu in 42 kilometrskem maratonu so odnesli Kenijci, moralna zmaga pa je pripadala domačinom: štirim tekačem, ki jih štejejo že čez 80 let. Prava atrakcija pa sta bila zakonca, ki sta praznovala zlato poroko.