Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

42 zahtev civilne družbe: kako so se opredelile politične stranke?

Ljubljana, 11. 02. 2026 15.15 pred 22 minutami 4 min branja 4

Avtor:
STA N.L.
Civilna iniciativa Glas ljudstva je prevzela zaveze političnih strank in list

Civilna iniciativa Glas ljudstva je prevzela zaveze političnih strank in list, kandidatk na bližnjih državnozborskih volitvah, ki so se odzvale na pobudo, da se opredelijo do 42 zahtev civilne družbe. V Glasu ljudstva želijo tako v predvolilne razprave vračati vsebino, želijo pa si tudi čim višjo volilno udeležbo.

V Glasu ljudstva so v zadnjih mesecih izpeljali širok in odprt participativen proces, v katerem so zbirali predloge ljudi in civilnodružbenih organizacij za dobrobit ljudi in okolja. Nabralo se je 774 predlogov, iz katerih so oblikovali 42 ključnih zahtev civilne družbe z vseh družbenih področji in jih 28. januarja poslali vsem registriranim političnim strankam ter jih povabili, naj se do njih opredelijo.

Od tega se je nekaj strank odzvalo, da na državnozborskih volitvah ne nameravajo kandidirati, številne se na vabilo sploh niso odzvale, nekatere so sodelovanje zavrnile. V NSi in v Demokratih so se odločili, da v tem postopku ne bodo sodelovali, medtem ko so v SDS pojasnili, da na vprašanja odgovarjajo šele po 22. februarju. Med novinarsko konferenco so v iniciativi prejeli tudi odgovore stranke Socialnih demokratov, ki bodo vključeni v nadaljnje analize in predvolilni kviz. Stranka Resni.ca je odgovore sicer obljubila, vendar jih še ni posredovala.

Kot je pojasnil Filip Dobranić iz instituta Danes je nov dan, so se po doslej zbranih in analiziranih odgovorih za najbolj kontroverzne pokazale zahteve po neodvisnem regulatorju za medije, celovitem podružbljenju javnega potniškega prometa, zavezujočem referendumu o članstvu v Natu, usklajevanju rasti minimalne plače z gospodarsko rastjo in določitvijo zgornje meje cen storitev v zasebnem zdravstvu.

Na novinarski konferenci ob predaji zavez so svoja stališča predstavili tudi predstavniki strank oz. list, ki so posredovale svoje odgovore.

Stališča strank in list

Levica in Vesna

V Levici in v Vesni, ki se na prihajajoče državnozborske volitve podajata s skupno listo, se zavzemajo za krepitev socialne države, delavske pravice, za prehod v zeleno prihodnost, ki bo socialno pravičen, in za ohranitev miru in demokracije. "Vse te politike so zajete tudi v našem skupnem programu," je poudarila Nataša Sukič iz Levice. Predstavnica Vesne Urša Zgojznik je ob tem poudarila pomen civilne družbe, ki je temelj in kritični glas vsake demokratične družbe.

Gibanje Svoboda

V Gibanju Svoboda po besedah njihove poslanke Tereze Novak s civilno iniciativo Glas ljudstva delijo skupne vrednote, med katerimi je izpostavila krepitev socialne države, spoštovanje človekovih pravic, dostopna stanovanja in zagovorništvo miru. "Mislim, da smo v tem mandatu skupaj naredili zelo veliko na tem področju in to želimo tudi nadaljevati," je poudarila. Izpostavila je tudi zavezanost socialnemu dialogu. Po oceni Novak je bil socialni dialog v mandatu aktualne vlade uspešen, ob čemer je izpostavila pokojninsko, zdravstveno in plačno reformo.

Prerod

V stranki Prerod zaveze iniciative jemljejo zelo resno, je poudaril Klemen Grošelj. Kot je dejal, bo stranka gradila na petih stebrih, med katerimi je med drugim izpostavil delujoč javni sistem, konkurenčno gospodarstvo, varnost in odpornost in stabilne in pregledne javne finance. Kot je tudi napovedal, bo stranka v tem tednu predstavila svoj program o prihodnosti Slovenije.

Zeleni Slovenije in Stranka generacij

Za skupen nastop na prihajajočih državnozborskih volitvah sta se povezali tudi stranki Zeleni Slovenije in Stranka generacij. Po besedah Nejca Škofa podpirajo velik del predlogov Glasu ljudstva, saj se v ključnih točkah ujemajo z njihovimi skupnimi vrednotami, ob čemer je med drugim naštel krepitev vladavine prava, večjo preglednost zakonodaje, zaščito človekovih pravic in neodvisne in svobodne medije. Zavzemajo se tudi za dostopno in kakovostno zdravstvo, pravično plačilo za delo, urejen najemni trg ter socialno pravičen zeleni prehod. Podpirajo tudi ukrepe za dostojno delo in večjo zaščito prekarnih delavcev, dostopnost stanovanj in omejevanje špekulacij z nepremičninami, je med drugim naštel Škof.

Alternativa za Slovenijo

V skupni listi Alternativa za Slovenijo, ki jo tvorijo Nič od tega, Stranka za zdravo družbo, Društvo za trajnostni razvoj Slovenije, Gibanje Naprej in del članstva Civilne iniciative za upokojence, poudarjajo, da politike ne krojijo le velike in etablirane stranke, ampak tudi majhne stranke in civilna družba. "Brez dialoga in sodelovanja med politiko in civilno družbo se bojimo, da ne bo ne rešitev ne politične stabilnosti v Sloveniji," je poudaril Boris Žulj.

Mi, socialisti

Do zavez so se opredelili tudi v stranki Mi, socialisti. Kot je poudarila Pika Kristan, v stranki brezpogojno stojijo na strani miru, socialne pravičnosti in dostojanstva ljudi. "To je danes pomembneje kot kadarkoli, ko se kot država od teh vrednot vse bolj oddaljujemo," je poudarila.

Piratska stranka

V Piratski stranki se strinjajo s približno 80 odstotki zahtev civilne družbe. Pomembno se jim zdi tudi, da so v iniciativi izpostavili problematiko digitalne varnosti in digitalne suverenosti države ter odnosa države do umetne inteligence.

V iniciativi poudarjajo, da bodo tudi naknadno prejeti odgovori, enako kakor neodzivnost strank, vključeni v predvolilni kviz, ki bo predvidoma 20. februarja dostopen na spletni strani izvoli.si.

volitve 2026 Glas ljudstva stranke

DZ potrdil zakon za prestrukturiranje Savinjsko-šaleške regije

V DZ zelena luč ustanovitvi novomeške univerze

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PoldeVeliki
11. 02. 2026 15.39
Nevladne organizacije katere spadajo pod glas Ljudstva so dobile od Golobove vlade v 4 letih več kot 48 000 000 eur. Pa tu notri so tudi nevladniki, ki švercajo migrante se borijo za teorijo spola... To treba končat zapret pipico. Pika. Dokončna pika.
Odgovori
0 0
PoldeVeliki
11. 02. 2026 15.37
LENUHI. Treba zapret pipice.
Odgovori
0 0
Verus
11. 02. 2026 15.36
Glas katerega ljudstva točno? 150 trolov iz preplačanih nevladnih organizacij, s sinovi in hčerami staršev na vplivnih, z levičarsko politično pripadnostjo pogojenih položajih. Dajmo enkrat reči bobu bob. kakšen Glas Ljudstva? Te levi troli prav ugrabljajo pojme, da zavajajo narod "svodoba", "ljudstvo". Ma kakšna svoboda? Kakšno ljudstvo? Vas 150 idyotov.
Odgovori
0 0
Watch-Man X
11. 02. 2026 15.28
Oni so vsi lopovi kateri so prodali dušo hudiču in zanjo pridet pred kamere in glumiti...tipično udbovsko/ prostozidarsko. Zato raje delajte na notranjem "duhovnem" razvoju pa vam bo vse prišlo...In ne hodite na volitve!
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
zadovoljna
Portal
Pri 65. je pozirala v kopalkah
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
vizita
Portal
So stari Rimljani iztrebke res uporabljali za zdravilo?
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
cekin
Portal
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Avstralka, ki je svojo ljubezen do piva spremenila v poklic
Avstralka, ki je svojo ljubezen do piva spremenila v poklic
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
moskisvet
Portal
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Reset telesa in uma v nekaj preprostih korakih
Reset telesa in uma v nekaj preprostih korakih
dominvrt
Portal
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Valentinove sladice: Sladke pregrehe za vsako horoskopsko znamenje
Valentinove sladice: Sladke pregrehe za vsako horoskopsko znamenje
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534