43.000 evrov: toliko je država pripravljena izplačati Janši

Janša zahteva, da se mu zaradi neutemeljenega odvzema prostosti v trajanju 176 dni izplača odškodnino v višini 900.000 evrov, od tega 100.000 evrov za neupravičeno obsodbo in nezakonito prestajanje zaporne kazni ter 800.000 evrov za poseg v čast in dobro ime. Zahteva pa tudi povračilo odvetniških stroškov.

Leta 2014 je bil Janša v zadevi Patria pravnomočno obsojen, a je ustavno sodišče sodbo razveljavilo, primer pa je nato zastaral. Po zakonu so obtoženci in obsojenci, ki na koncu sodnega postopka obveljajo za nedolžne, upravičeni do odškodnine za čas, ki so ga preživeli v priporu oziroma zaporu. Janša je v zaporu na odprtem oddelku preživel 176 dni, med drugim pa se je od tam vozil tudi v službo v DZ.

Prvak SDS je sicer odškodnino terjal tudi od tožilke in sodnikov, ki jim je očital nezakonito delo v procesu Patria. Na koncu pa je Višje sodišče v Mariboru potrdilo sklep, s katerim je Okrožno sodišče v Kranju Janši naložilo, da mora tožilki in sodnikom povrniti stroške pravdnega postopka v višini 30.260 evrov. Sredstva je Janša zbiral tudi na dražbi.